CTS EVENTIM startet neues Media House: Dr. Schumacher übernimmt Leitung!

Das Media House wird als zentrale Einheit fungieren, in der Marketing-Expertise und mediales Know-how gebündelt werden. Ziel ist es, Künstlern und Veranstaltern maßgeschneiderte Marketingstrategien anzubieten, um deren Sichtbarkeit und Reichweite zu erhöhen. Gleichzeitig sollen Fans von exklusiven Inhalten und neuen Formaten profitieren. Diese Initiative wird auch zur Weiterentwicklung und Internationalisierung der EVENTIM-Marke beitragen.

CTS EVENTIM, Europas führendes Unternehmen im Ticketing und Live-Entertainment, hat am 17. Juni 2025 die Gründung eines neuen Media House bekannt gegeben. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, neue Vermarktungspotenziale, Reichweiten und Content-Erlebnisse zu erschließen. Dr. Marc Schumacher, ein erfahrener Marken- und Medienmanager, wird ab dem 1. Juli 2025 die Leitung des Media House übernehmen. Er berichtet direkt an Klaus-Peter Schulenberg, den CEO von CTS EVENTIM.

Dr. Marc Schumacher bringt eine umfangreiche berufliche Erfahrung mit, die er in verschiedenen führenden Positionen gesammelt hat. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium begann er seine Karriere 2001 bei Breuninger und erwarb später einen MBA sowie einen Doktortitel an der Leipzig Graduate School of Management. Er war unter anderem Chief Retail Officer bei der Tom Tailor Group und Geschäftsführer bei LIGANOVA, wo er namhafte Marken wie Mercedes-Benz und Adidas betreute. Zuletzt war er CEO der Brand Experience-Agentur AVANTGARDE, die Kunden wie Porsche und Lufthansa betreut.

Klaus-Peter Schulenberg äußerte sich positiv über die Ernennung von Dr. Schumacher und betonte die strategische Bedeutung des Media House für die Stärkung der Marketingkompetenz von CTS EVENTIM. Er sieht in Schumachers Erfahrung und kreativem Gespür einen entscheidenden Vorteil für die Weiterentwicklung der Marke und die Steigerung der Sichtbarkeit im kulturellen und gesellschaftlichen Raum.

Dr. Schumacher selbst zeigte sich begeistert über die neue Herausforderung und die Möglichkeit, großartigen Content zu entwickeln. Er plant, ein neues Team aufzubauen und gemeinsam mit den Kollegen bei EVENTIM die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.

CTS EVENTIM ist nicht nur der führende Ticketanbieter in Europa, sondern auch der zweitgrößte Veranstalter weltweit. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro und vermarktete über 300 Millionen Tickets in mehr als 25 Ländern. Die Gründung des Media House stellt einen weiteren Schritt in der kontinuierlichen Expansion und Innovation des Unternehmens dar.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 102,2EUR auf Lang & Schwarz (19. Juni 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.