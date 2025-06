Dividendenstreit bei HHLA: Hauptversammlung entscheidet über Kürzung!

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) sieht sich mit einem Gegenantrag ihrer Mehrheitsaktionärin, der Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, konfrontiert, der eine Reduzierung der Dividende für das Geschäftsjahr 2024 vorschlägt. Während Vorstand und Aufsichtsrat eine Ausschüttung von 0,16 Euro je A-Aktie empfohlen hatten, fordert die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft nun lediglich 0,10 Euro je A-Aktie. Dieser Antrag wird im Rahmen der Hauptversammlung am 3. Juli 2025 zur Abstimmung gestellt.

Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft, die etwa 90,4 Prozent des Grundkapitals der HHLA hält und ein Joint Venture zwischen der Stadt Hamburg und der Reederei MSC ist, begründet ihren Antrag mit der Notwendigkeit, das Eigenkapital der HHLA zu stärken und die Liquidität zu erhöhen. Diese Maßnahmen sollen es der HHLA ermöglichen, zukünftige Investitionen besser zu finanzieren. Angesichts der Mehrheitsbeteiligung der Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft wird allgemein erwartet, dass der Gegenantrag in der Hauptversammlung die erforderliche Mehrheit finden wird, unabhängig von der Positionierung des Vorstands und Aufsichtsrats.