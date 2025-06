SIMONA erwirbt Electroplast und Dutchclamp: Stärkung im Kabelschutz!

Die SIMONA Aktiengesellschaft hat am 16. Juni 2025 bekannt gegeben, dass sie die vollständigen Anteile an den niederländischen Unternehmen Electroplast B.V. und Dutchclamp B.V. erwerben wird. Beide Firmen, die ihren Sitz in Dordrecht haben, sind auf Kabelschutzlösungen spezialisiert. Electroplast bietet Kunststofflösungen wie Kabelschutzplatten und -rohre an, während Dutchclamp Kunststoff-Kabelschellen und -blöcke für die Installation von Kabeln in verschiedenen Spannungsbereichen entwickelt und produziert. Gemeinsam erwirtschaften die beiden Unternehmen einen Umsatz von etwa 17 Millionen Euro und beschäftigen über 30 Mitarbeiter.

Mit dieser Akquisition beabsichtigt SIMONA, ihr Produktportfolio im Bereich Kabelschutz zu erweitern, insbesondere im Hinblick auf den Schutz von erdverlegter Infrastruktur im Transport- und Verteilnetz. Ein wichtiger Aspekt der Übernahme ist der hohe Anteil an recycling-basierten Lösungen von Electroplast, der im Einklang mit SIMONAs Nachhaltigkeitsstrategie steht. Die Produkte von Dutchclamp tragen zur Sicherheit und Zuverlässigkeit in Umspannwerken sowie bei der Verlegung von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen bei.