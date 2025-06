BGH prüft Netto-Werbung: Verstößt der Discounter gegen Preisangabenverordnung?

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe beschäftigt sich aktuell mit den Anforderungen an Unternehmen, die mit reduzierten Preisen werben. Im Zentrum der Verhandlung steht eine Klage der Wettbewerbszentrale gegen den Lebensmitteldiscounter Netto Marken-Discount. Die Wettbewerbszentrale wirft Netto vor, gegen die Preisangabenverordnung verstoßen zu haben, indem das Unternehmen in einer Werbung für Kaffee nicht korrekt auf den Referenzpreis hingewiesen hat.

Laut der Preisangabenverordnung sind Händler verpflichtet, den niedrigsten Preis, der innerhalb der letzten 30 Tage für ein Produkt verlangt wurde, anzugeben, wenn sie mit Preisermäßigungen werben. In der strittigen Werbung gab Netto an, dass der Preis für einen Kaffee um 36 Prozent gesenkt wurde. Der aktuelle Preis von 4,44 Euro sowie der Preis der Vorwoche von 6,99 Euro wurden genannt. Allerdings wurde erst in einer Fußnote erwähnt, dass das Produkt in den letzten 30 Tagen ebenfalls 4,44 Euro gekostet hatte. Diese Praxis wirft Fragen auf, ob die Information in einer Fußnote ausreichend ist, um den Anforderungen der Preisangabenverordnung gerecht zu werden.