EU beschließt: Autos mit 25% Recycling-Material – Revolution für die Branche!

Die EU-Umweltminister haben sich bei einem Treffen in Luxemburg auf neue Vorschriften für die Automobilindustrie geeinigt, die den Einsatz von recyceltem Material in neuen Fahrzeugen erhöhen sollen. Ziel ist es, den Anteil an recyceltem Kunststoff in Autos schrittweise zu steigern: Zunächst auf 15 Prozent innerhalb von sechs Jahren, dann auf 20 Prozent nach acht Jahren und schließlich auf 25 Prozent nach zehn Jahren. Diese Maßnahmen sollen nicht nur die Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe für die deutsche Autoindustrie sichern, sondern auch die Kosten für Reparaturen senken, da Ersatzteile leichter verfügbar sein werden, so Bundesumweltminister Carsten Schneider.

Die neuen Regelungen basieren auf einem Vorschlag der EU-Kommission, der darauf abzielt, die Rückgewinnung von Rohstoffen wie Stahl, Aluminium und Kunststoffen zu verbessern. Die Kommission schätzte die Gesamtkosten der Verordnung für Wirtschaft und Verbraucher auf weniger als 70 Euro pro Fahrzeug, wobei der Preis für ein neues Auto um weniger als 40 Euro steigen soll. Bevor die neuen Regeln in Kraft treten können, müssen jedoch noch Verhandlungen mit dem Europaparlament geführt werden.