Brenntag-Aktien: Jefferies stuft auf 'Underperform' – Risiken steigen!

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von Brenntag von "Hold" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel von 63 auf 53 Euro gesenkt. In einer am Montag veröffentlichten Studie erläuterte Analyst Chris Counihan, dass der jüngste Führungswechsel auf der obersten Managementebene, insbesondere im Vorstand und im Finanzbereich, die zukünftige Planung des Chemikalienhändlers beeinträchtigen könnte. Counihan erwartet, dass Brenntag erst gegen Ende des Jahres mit der Entwicklung neuer Konzernstrategien beginnen wird, was kurzfristige Risiken in Bezug auf Kosten und den freien Barmittelzufluss mit sich bringt.

Zusätzlich hat der Analyst auf eine abnehmende Nachfrage und sinkende Absatzmengen in der Branche hingewiesen, was die kurz- und mittelfristige Ergebnisentwicklung von Brenntag gefährden könnte. Infolgedessen hat er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (EBITDA) gesenkt, die nun unter den eigenen Prognosen des Unternehmens sowie unter den Konsensschätzungen liegen. Diese negative Einschätzung reflektiert die Unsicherheiten, die durch den Führungswechsel und die aktuelle Marktsituation entstehen.