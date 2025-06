MTU Aero Engines: Kursziel auf 350 Euro angehoben – Analysten gespalten!

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die MTU Aero Engines AG von 300 auf 350 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Hold" beibehalten wurde. Diese Entscheidung folgt auf die Präsentation des Unternehmens auf der Luftfahrtmesse in Paris, wo MTU im Rahmen eines Investoren- und Analystentags seine kurz- bis mittelfristigen Ziele vorstellte. Analyst Christian Cohrs hebt hervor, dass die neuen Prognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebniswachstum (EBIT) über den Erwartungen liegen. Infolgedessen hat Cohrs seine Ergebnisprognosen für das Unternehmen deutlich nach oben korrigiert.

Die Meinungen unter Analysten sind jedoch geteilt. Während Warburg Research eine vorsichtige Haltung einnimmt, gibt es auch andere Finanzinstitute, die MTU optimistischer bewerten. So hat Berenberg die Aktie mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen, während Jefferies ein Ziel von 410 Euro angibt. Auch die UBS hat das Kursziel auf 410 Euro angehoben und empfiehlt "Buy". Im Gegensatz dazu hat die Deutsche Bank Research die Einstufung auf "Hold" mit einem Ziel von 337 Euro beibehalten, was die Divergenz in den Einschätzungen der Analysten verdeutlicht.

Die jüngsten Entwicklungen bei MTU sind besonders relevant, da das Unternehmen in einem sich erholenden Luftfahrtmarkt agiert, der nach den Herausforderungen der COVID-19-Pandemie wieder an Fahrt gewinnt. MTU profitiert von einer steigenden Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken und Dienstleistungen, was sich positiv auf die Umsatz- und Gewinnprognosen auswirkt.

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse von Warburg Research, dass MTU auf einem soliden Wachstumspfad ist, jedoch die Marktteilnehmer vorsichtig bleiben sollten, da die Aktie bereits viele positive Erwartungen eingepreist hat. Die unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten spiegeln die Unsicherheiten und Chancen wider, die der Luftfahrtsektor in den kommenden Jahren bieten könnte.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 369,8EUR auf Lang & Schwarz (19. Juni 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.