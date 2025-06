Deutsche Börse AG: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Investorentrust!

Am 16. Juni 2025 veröffentlichte die Deutsche Börse AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, in der der Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines laufenden Rückkaufprogramms bekannt gegeben wurde. Im Zeitraum vom 9. bis 13. Juni 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 44.031 Aktien. Diese Transaktionen fanden über die elektronische Handelsplattform Xetra der Frankfurter Wertpapierbörse statt und wurden von einem beauftragten Kreditinstitut durchgeführt.

Die Details der Käufe sind wie folgt: Am 9. Juni wurden 8.692 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 283,41 Euro pro Aktie erworben. Am 10. Juni waren es 8.610 Aktien zu 280,25 Euro, gefolgt von 9.935 Aktien am 11. Juni zu 275,65 Euro. Am 12. Juni erwarb die Deutsche Börse 8.397 Aktien zu 273,31 Euro, und am 13. Juni wurden erneut 8.397 Aktien zu einem Preis von 268,67 Euro gekauft. Insgesamt beläuft sich die Zahl der seit Beginn des Rückkaufprogramms am 26. Februar 2025 bis zum 13. Juni 2025 auf 610.099 Aktien.