Fed-Sitzung am 18. Juni: Zinserwartungen und Wirtschaftsausblick im Fokus! Am 17. Juni 2025 veröffentlichte Crédit Mutuel Asset Management einen Marktbericht, der sich auf die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank (Fed) am 18. Juni konzentriert. Es wird erwartet, dass die Fed ihre Leitzinsen im Zielband von 4,25 % bis …