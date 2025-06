MIBA Genossenschaft platziert 110.000 Emmi-Aktien: Free Float steigt!

Das Angebot richtet sich primär an institutionelle Investoren in der Schweiz und im Vereinigten Königreich. Um die Stabilität der Aktionärsstruktur zu gewährleisten, hat sich die MIBA Genossenschaft verpflichtet, innerhalb der nächsten zwölf Monate keine weiteren Aktien der Emmi AG zu veräußern. Dies zeigt das langfristige Engagement der Genossenschaft als Aktionärin des Unternehmens.

Am 18. Juni 2025 gab die Emmi Management AG bekannt, dass die MIBA Genossenschaft plant, 110.000 Namenaktien der Emmi AG im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu platzieren. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Free Float des Unternehmens von derzeit 39,5 % auf voraussichtlich 41,6 % zu erhöhen. Die MIBA Genossenschaft verfolgt mit dieser Platzierung das Ziel, ihr Vermögen zu diversifizieren und ihre Beteiligung an der Emmi AG zu reduzieren.

Das Bookbuilding-Verfahren begann am selben Tag nach Börsenschluss, und die Preisfestlegung sowie die Zuteilung der Aktien sollen am 19. Juni 2025 abgeschlossen werden. Die Zürcher Kantonalbank fungiert als Sole Bookrunner der Transaktion und behält sich das Recht vor, die Bücher jederzeit zu schließen. Die Ergebnisse der Platzierung werden nach Abschluss der Transaktion veröffentlicht.

Am 19. Juni 2025 wurde dann bestätigt, dass die MIBA Genossenschaft erfolgreich die 110.000 Namenaktien der Emmi AG platziert hat. Die Platzierung wurde, wie angekündigt, hauptsächlich bei institutionellen Investoren durchgeführt, was den Free Float auf 41,6 % des Kapitals erhöht. Die MIBA Genossenschaft bleibt weiterhin ein stabiler und langfristig orientierter Aktionär der Emmi AG.

Die Emmi AG ist ein führender Hersteller von hochwertigen Milchprodukten in der Schweiz und hat ihre Wurzeln bis ins Jahr 1907 zurück. Das Unternehmen hat sich zu einer international tätigen, börsennotierten Unternehmensgruppe entwickelt, die in 15 Ländern eine starke lokale Präsenz hat. Emmi vertreibt seine Produkte in rund 60 Ländern und betreibt 72 Produktionsstandorte in 13 Ländern. Im Jahr 2024 erzielte die Emmi Gruppe einen Umsatz von 4,3 Milliarden CHF und beschäftigt etwa 12.000 Mitarbeitende, von denen rund 75 % außerhalb der Schweiz tätig sind.

Insgesamt zeigt die Platzierung der Aktien, dass die MIBA Genossenschaft ihre Strategie zur Vermögensdiversifizierung umsetzt, während Emmi weiterhin auf Wachstum und internationale Expansion setzt.

Die Emmi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 853EUR auf Lang & Schwarz (19. Juni 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.