Automation Anywhere stellt Agentic-Lösungen vor, die ergebnisorientierte KI für Geschäftsanwender bieten

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die neuen vorkonfigurierten Lösungen

legen den Schwerpunkt auf Governance sowie die Einhaltung gesetzlicher

Vorschriften auf Unternehmensebene und adressieren die wichtigsten

Herausforderungen für skalierbare Agentic Automation



Automation Anywhere, der führende Anbieter von Agentic Process Automation (APA),

gab heute die Verfügbarkeit von vorgefertigten Agentic Solutions sowie einem

neuen Arbeitsbereich für Agentic Solutions bekannt, der es Geschäftsanwendern

ermöglicht, mit Agenten zu interagieren und diese über eine natürlichsprachliche

Schnittstelle zu erstellen. Die ersten eingeführten Lösungen unterstützen

Kreditorenbuchhaltung (https://www.automationanywhere.com/solutions/agentic-solu

tions/accounts-payable) , Kundensupport (https://www.automationanywhere.com/solu

tions/agentic-solutions/customer-support) , Bankwesen (https://www.automationany

where.com/solutions/agentic-solutions/customer-onboarding) und Gesundheitswesen

(https://www.automationanywhere.com/solutions/agentic-solutions/healthcare-rcm)

.





Unsere gebrauchsfertigen Lösungen basieren auf unserem System Agentic Process

Automation (https://www.automationanywhere.com/company/vision) (APA) und

integrieren vortrainierte Agentic Automation, die KI-Agenten, RPA, APIs und

Governance auf Unternehmensniveau umfasst. Jede Lösung bietet einen anpassbaren,

domänenspezifischen Arbeitsbereich, der mit einem intuitiven, dialogorientierten

Automatisierungs-Co-Piloten ausgestattet ist. Dies ermöglicht den

Geschäftsanwendern eine direkte Interaktion mit den Lösungen und damit eine

schnelle Ausführung und greifbare Ergebnisse. Darüber hinaus verfügen diese

Lösungen über vorab geschulte KI-Agenten, die sich mit den relevanten

regulatorischen Anforderungen auskennen, z. B. HIPAA, SOC 2 und KYC. Sie

umfassen auch integrierte Sicherheitsvorkehrungen für Unternehmen, wie z. B.

Datenmaskierung, Prüfpfade und Ausnahmebehandlung, wodurch sie sich gut für

regulierte Umgebungen eignen.



"Unsere neuen Agentic Solutions stellen einen bedeutenden Fortschritt im

Vergleich zu älteren Anwendungen dar, die für manuelle, schrittweise menschliche

Interaktion entwickelt wurden. Sie bieten Unternehmen einen nahtlosen Weg zur

kompromisslosen Skalierung von Agentic Automation", sagt Dustin Snell, SVP,

Agentic Solutions Development bei Automation Anywhere. "Diese Lösungen wurden

mit einer ergebnisorientierten, AI-First-Denkweise entwickelt und versetzen

Geschäftsanwender in die Lage, intelligente Agenten durch natürliche Sprache zu

nutzen, sodass Teams schneller arbeiten, intelligenter skalieren und die nächste

Ära der Automatisierung einleiten können."



Unternehmen stehen vor zwei entscheidenden Herausforderungen, wenn sie den

Einsatz von KI skalieren. Erstens schaffen es immer noch zu viele

Proof-of-Concepts nicht in die Produktion. Zweitens sind Proof-of-Concepts zu

zeit-, ressourcen- und kostenaufwändig, um für die Produktion entwickelt zu

werden. Die neuen agentenbasierten Lösungen von Automation Anywhere adressieren

diese beiden Herausforderungen, indem sie KI-Lösungen bereitstellen, die vom

Kunden validiert, vorkonfiguriert und skalierbar sind, den Kundenerfolg

verbessern sowie die Markteinführung beschleunigen.



Informationen zu Automation Anywhere



Automation Anywhere ist führend im Bereich der Agentic Process Automation (APA)

und wird von der Vision geleitet, die Zukunft der Arbeit durch die Freisetzung

des menschlichen Potenzials durch Automatisierung zu fördern. Weitere

Informationen finden Sie auf http://www.automationanywhere.com/ .



Logo:

https://mma.prnewswire.com/media/2383572/5235337/Automation_Anywhere_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/automation-anywh

ere-stellt-agentic-losungen-vor-die-ergebnisorientierte-ki-fur-geschaftsanwender

-bieten-302486003.html



Pressekontakt:



Susan Torrey,

susan.torrey@automationanywhere.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173141/6058557

OTS: Automation Anywhere, Inc.