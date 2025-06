Netflix mit neuer Short-Chance

Demnach wäre der aktuelle Preisbereich bei der Netflix-Aktie als direkte Short-Aufforderung zu definieren, eine höhere Sicherheit dürfte bei Preisen von unter 1.210 US-Dollar zu erlangen sein. In der Folge wären Abschläge auf die Verlaufstiefs aus Mitte Juni bei 1.180 US-Dollar zu veranschlagen, darunter in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 1.144 US-Dollar. Insgesamt aber könnte Netflix sogar bis auf 1.102 US-Dollar durchgereicht werden, ehe Schnäppchenjäger wieder auftauchen und für eine Stabilisierung sorgen. Dieses Setup eignet sich nach aktueller Auswertung lediglich für ein Short-Engagement, dieses kann beispielshalber durch den Turbo-Put-Optionsschein WKN DY9G9X bestens abgedeckt werden. Auf der Oberseite müssten schon mindestens die bisherigen Rekordstände bei 1.262 US-Dollar nachhaltig überwunden werden, damit das Netflix-Papier die Chance auf einen Folgeanstieg an 1.335 US-Dollar erhält.

Trading-Strategie: