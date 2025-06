MasterCard mit Sand im Getriebe

Noch kann sich die MasterCard-Aktie in Sicherheit wiegen, wobei latente Abschlagsrisiken auf die Zwischenhochs aus Mitte Dezember bei 538,00 US-Dollar sichtlich zugenommen haben. Darunter dürfte der 50-Wochen-Durchschnitt (blauer Durchschnitt) bei aktuell 522,98 US-Dollar (steigend) für gewisse Stabilität sorgen. Kommt es im Anschluss jedoch zu einem nachhaltigen Aufwärtstrendbruch durch einen Kursrutsch mindestens unter 502,30 US-Dollar, würden die Umkehrsignale in vollem Umfang greifen und Abschläge auf 456,59 bzw. den EMA 200 bei 430,03 US-Dollar auslösen. Ein erstes vorsichtiges Short-Engagement würde sich bereits auf aktuellem Kursniveau bei weiter schwächelnden Aktienmärkten anbieten. Auf der Oberseite könnten zwar noch neue Rekorde aufgestellt werden, allerdings nicht in dem Tempo, wie in den letzten Monaten. Technisch würde ein Anstieg an 615,11 US-Dollar erst über der Marke von 586,65 US-Dollar möglich.

Trading-Strategie: