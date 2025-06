WeberHaus GmbH & Co. KG / WeberHaus wächst mit Qualität und Innovation / ...

WeberHaus wächst mit Qualität und Innovation / Dank neuer Produkte und automatisierter Fertigung behauptet sich WeberHaus im anspruchsvollen Marktumfeld mit gutem Umsatzplus (FOTO)

Rheinau-Linx (ots) - WeberHaus zieht eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2024. Der Fertighaushersteller mit Standorten in Rheinau-Linx und Wenden-Hünsborn erzielte einen Umsatz von 337,6 Millionen Euro - ein Plus von rund 5,0 % gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt das Wachstum deutlich über dem Branchendurchschnitt. Der Objektbau trug mit einem Anteil von 4,0 % zum Umsatz bei - leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr, was auf das aktuelle Marktumfeld zurückzuführen ist. "Wir sind zuversichtlich dank neuer Produkte künftig wieder verstärkt Impulse in diesem speziellen Markt setzen zu können", sagt Stephan Jager, kaufmännischer Geschäftsführer bei WeberHaus. Auch der Exportanteil verzeichnet mit 5,1 Prozent einen leichten Rückgang. Deutschland bleibt klar stärkster Absatzmarkt. Insgesamt baute WeberHaus im Jahr 2024 725 Objekte. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 1.294 Mitarbeitende, darunter 73 Auszubildende. Am Stammsitz in Rheinau-Linx arbeiten 896 Mitarbeitende, weitere 300 gehören zum Standort in Wenden-Hünsborn. Im Außendienst mit der World of Living sind es 98 Mitarbeitende.



Trotz der allgemein angespannten Lage in der Baubranche - geprägt durch sinkende Umsätze und rückläufige Auftragseingänge - konnte WeberHaus im Jahr 2024 sein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. "Wir haben 2024 davon profitiert, dass wir einen hohen Auftragsbestand aus den Vorjahren abarbeiten konnten - insbesondere aus den starken Verkaufsjahren während der Corona-Zeit", so Jager. "Gleichzeitig haben wir mit neuen Produktlinien, starken Kampagnen und einem klaren Fokus auf individuelle Kundenwünsche zusätzliche Nachfrage generiert", fügt Wolfgang Weber, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei WeberHaus hinzu.