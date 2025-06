BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 300 Pence auf "Market-Perform" belassen. Iberia habe beim Investorentag der Airline-Holding in Madrid im Fokus gestanden, schrieb Alex Irving in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Üblicherweise lenke das Interesse an British Airways davon ab, wie gut Iberia sei. Irving bezeichnet die Spanier gar als möglicherweise weltbeste Airline. Sie hätten 2024 jedenfalls die höchste Kapitalrendite der Branche erzielt und flögen die Airbus A330 mit der höchsten Auslastung des Planeten. Es gebe einfach viele umwerfende Daten. Und Irving erwartet von Iberia sogar künftig noch mehr. Für den Moment seien die Papiere der Mutter IAG aber weitestgehend fair bewertet./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2025 / 20:02 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 3,703EUR auf Tradegate (19. Juni 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.





