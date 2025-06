Silver47 - Silberbohrprogramm in Alaska leitet transformatives Jahr ein

Das ging schnell: Kaum ist die – überzeichnete – Finanzierung abgeschlossen, die Summa Silver im Rahmen der Fusion mit Silver47 Exploration (TSXV AGA / WKN A2P4EE) durchgeführt hat, da gibt letztere bekannt, dass sich die Bohrer auf dem Red Mountain-Projekt in Alaska jetzt drehen! Damit wird das erste Bohrloch des voll finanzierten Sommerbohrprogramms 2025 bereits vorangetrieben.

Erhebliches Expansionspotenzial

In dieser Saison geht es für Silver47 darum, mit den geplanten Bohrungen ein möglichst hohes Ressourcenwachstum zu erzielen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen darauf, die bereits bestehende, geschlussfolgerte Ressource von 168,6 Mio. Unzen Silberäquivalent, die durchschnittlich 336 g/t AgÄq aufweist, zu erweitern. Der Fokus liegt dabei auf den Zonen Dry Creek und West Tundra Flats. Dort hatten sowohl Silver47 als auch frühere Betreiber des Projekts erhebliches Expansionspotenzial ausgemacht.

Unter anderem wird das Unternehmen, das bis zum Abschluss der Fusion mit Summa Silver noch von CEO Gary Thompson geleitet wird, bislang nicht untersuchte Gebiete in der Nähe besonders hochgradiger, historischer Bohrabschnitte testen. Damit konzentriert man sich auf besonders Silber und Gold reiche Gebiete, um die Ressourcenbasis von Red Mountain auszubauen und zu verbessern.

Auch strategische, kritische Minerale im Fokus von Silver47

Red Mountain weist übrigens nicht nur Edelmetalls auf, sondern gleich fünf kritische Minerale, die in den USA knapp werden oder sind. Dazu gehören Zink, Kupfer, Zinn, Antimon und Gallium. In der Vergangenheit waren diese in der Ressourcenschätzung nicht berücksichtig worden, mit dem jetzt angelaufenen Programm aber will Silver47 auch das Potenzial des Projekts bewerten, Teil inländischer Lieferketten zu werden, welche die Versorgungssicherheit der USA erhöhen sollen.

Wie wir bereits berichteten, hat Summa Silver im Rahmen des Zusammenschlusses mit Silver47 jetzt eine überzeichnete Finanzierung abgeschlossen. Statt der ursprünglich angepeilten 5 Mio. CAD konnten 6,9 Mio. CAD aufgenommen werden. Dieses Geld haben die Partner für Red Mountain vorgesehen, sodass nach Abschluss der Fusion das aktuelle Bohrprogramm noch einmal erheblich ausgeweitet werden kann!

Warum sich das lohnen könnte, machen insbesondere auch einige ausgewählte Ergebnisse früherer Bohrungen deutlich. Dazu gehören:

- 15,24 Meter mit einem Gehalt von 546 g/t AgÄq plus 290 g/t Antimon („Sb“) und 32 g/t Gallium („Ga“) ab 14,3 Meter Tiefe,

- 22,32 Meter mit einem Gehalt von 601 g/t AgÄq plus 503 g/t Sb und 54 g/t Ga ab 18,9 Meter Tiefe und

- 2,90 Meter mit einem Gehalt von 1.079 g/t AgÄq plus 920 g/t Sb und 15 g/t Ga ab 121,70 Meter Tiefe!

Kein Wunder, dass CEO Thompson sich freut, dass die Bohrungen nun angelaufen sind: „Wir freuen uns, ein umfangreiches Bohrprogramm auf unserem silber-goldreichen VMS-Projekt Red Mountain zu starten, um die Ressourcenbasis zu erweitern und neue Entdeckungen zu machen. Die Ergebnisse früherer Bohrungen zeigen die robuste Natur des Bonnifield-Distrikts, in dem sich Red Mountain befindet, und wir freuen uns darauf, auf diesen Erfolgen aufzubauen. Mit einer vollen Bohrsaison und der bevorstehenden Fusion mit Summa Silver dürfte dieses Jahr für das Unternehmen ein Jahr der Transformation werden.“

