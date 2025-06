Gold to the Moon? Saxo’s Gold-Call: 4.000 US-Dollar für den Rockstar der Märkte! Die Saxo Bank hält einen Goldpreis von 4.000 US-Dollar in den kommenden zwölf Monaten für möglich. Getrieben werde der Anstieg durch geopolitische Spannungen, schwache US-Daten und die Suche nach sicheren Häfen.