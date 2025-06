Deutsche Exzellenzprüfung bringt mit DDW, Markt und Mittelstand und Statista den Mittelstand zum Leuchten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Fels in der Brandung, Stabilitätsanker, Arbeitgeber-Ikonen:

Der deutsche Mittelstand hat Stärken, die gerade heutzutage Strahlkraft

entwickeln. Die wichtigsten Vertreter ermittelt Deutsche Exzellenzprüfung mit

ihrem Ranking der Top-Mittelständler. Jetzt wird es es Grundlage einer

weitreichenden Mittelstands-Kampagne namhafter Medienmarken.



Zusammen mit den Medienpartnern DDW Die Deutsche Wirtschaft

(https://die-deutsche-wirtschaft.de/) , Markt und Mittelstand

(https://www.marktundmittelstand.de/) aus dem Weimer Media Verlag sowie Statista

(https://de.statista.com/) stellt das Siegel "Top-Mittelstand" die führenden

Vertreter des Mittelstands in den Mittelpunkt.





Rund um die Siegel werden weitreichende Aktionen aus Printmagazinen,

Onlinemedien, Newslettern und Events gestartet - mit Beiträgen, Podcasts,

TV-Interviews und Podiumsrunden. Im Fokus stehen dabei die konkreten Unternehmen

und ihre Leistungen. Und natürlich werden auch die Unternehmen ihrerseits mit

dem Siegel "Top-Mittelstand" das weithin sichtbare Zeichen unternehmerischer

Exzellenz nutzen können.



Referenzpunkt für Medien, Forschungsarbeiten und Business-Community



Das Ranking "Top-Mittelstand" ist seit Jahren der Goldstandard zur

Identifikation der wichtigsten Vertreter aus den je nach Zählweise rund 3

Millionen mittelständischen Gewerbebetrieben in Deutschland. Mannigfache

Medienberichte sowie viele Studien und universitäre Forschungsarbeiten haben das

Ranking zur Grundlage. Auch für Geschäftspartner, Kunden und Arbeitnehmer ist

das Ranking ein Referenzpunkt.



Deutsche Exzellenzprüfung ermittelt die führenden Vertreter des Mittelstands

anhand eines Scoringindex aus insgesamt 39 Kriterien

(https://die-deutsche-wirtschaft.de/ddw-scoringindex/) , die in

unterschiedlicher Gewichtung einbezogen werden. Dazu zählen sowohl quantitative

Faktoren wie Umsatz und Mitarbeiterzahl, aber auch qualitative Indikatoren wie

Patentstärke, gesellschaftliches Engagement oder Nachhaltigkeitsaspekte.



Wissenschaftlicher Beirat



Die Zusammenstellung und Gewichtung der Faktoren wird durch einen hochkarätigen

wissenschaftlichen Beirat regelmäßig überprüft und angepasst. Aufgenommen werden

Unternehmen und deren Töchter in mehrheitlich deutschem Unternehmerbesitz, die

einen Umsatz unterhalb von einer Milliarde Euro erzielen. Das Ranking fußt damit

auf einer rein neutralen Datengrundlage. Man kann sich nicht "einkaufen". Die

Prüfung und Nennung ist kostenfrei.



Unternehmen können sich jederzeit formlos und kostenfrei über ihre aktuelle

Platzierung im Ranking informieren lassen ( mailto:service@deutsche-exzellenz.de

).



Aktualisierungen und Neueintragungen können - ebenfalls kostenfrei und formlos -

mittels eines Fragebogens eingereicht werden ( hier zum Download

(https://deutsche-exzellenz.de/info/unternehmen) ).



Pressekontakt:



Deutsche Exzellenzprüfung GmbH

Lara Diederich

Tel. +49 (0)211 23855 440

service@deutsche-exzellenz.de



Die Deutsche Exzellenzprüfung GmbH aus Düsseldorf ist auf die Identifikation

der wichtigsten Unternehmen Deutschlands spezialisiert, so die wichtigsten

Mittelständler, Top-Familienunternehmen, das Lexikon der deutschen

Weltmarktführer oder die deutschen Exzellenzbetriebe. Ihre Siegel sind die

weithin sichtbaren Zeichen unternehmerischer Exzellenz.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180065/6058571

OTS: Deutsche Exzellenzprüfung GmbH