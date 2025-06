DoktorABC rockt die Mary Jane 2025 in Berlin

DoktorABC beseitigt die klassischen Hürden der Cannabisversorgung: kein Apothekenroulette, keine Wartezeiten und keine Intransparenz. Dank direkter Anbindung an über 500 Apotheken liefert die Plattform Echtzeitdaten zu Beständen und Sorten. Patient:innen erhalten ihr Rezept digital nach einer ärztlichen Online-Konsultation – diskret, gesetzeskonform und medizinisch betreut. Dazu erfolgt die Lieferung in vielen Regionen noch am selben Tag, in ausgewählten Gebieten sogar in nur 60 Minuten.

Premium-Service für Cannabis-Patient:innen

Mit dem Premium-Angebot bietet DoktorABC eine besonders komfortable Versorgung. Sie umfasst persönliche ärztliche Beratung, Auswahl aus bis zu drei Sorten, kostenloser Cannabis-Patientenausweis, Rezeptausstellung, Express- oder DHL-Lieferung sowie einfache Folgerezepte – alles inklusive.

Und das Beste: Wenn kein Rezept ausgestellt wird, entstehen keine Kosten.

Weit mehr als nur Cannabis

Neben der Cannabis-Therapie deckt DoktorABC über 40 medizinische Bereiche ab – darunter Schlafstörungen, Erektionsprobleme, Gewichtsmanagement, Allergien, Asthma und mehr. Mehr als 1 Million behandelte Patient:innen vertrauen bereits auf die Plattform. Über 2.500 verschreibungspflichtige Medikamente sind sofort verfügbar – mit ärztlicher Begleitung und sicherer Zustellung.

Festival-Specials und Live-Erlebnisse

Auf der Mary Jane 2025 bietet DoktorABC dieses exklusive Festivalangebot:

Blüten ab 3 € pro Gramm (inklusive kostenlosem Rezept, gesetzeskonform)

Dazu erleben Besucher:innen vor Ort den gesamten Versorgungsprozess in Echtzeit:

Ärztliche Beratung

Live-Demos der digitalen Plattform

Informationen zu Therapien & rechtlichen Rahmenbedingungen

Gewinnspiele und exklusive Giveaways

„Mehr als Telemedizin – wir sind eine Bewegung!"

„Unsere Vision ist eine Versorgung, die digital, schnell und für alle zugänglich ist – ohne Abstriche bei Sicherheit und medizinischer Qualität", so David Barnan, CMO von DoktorABC.

Fazit: Wer die Zukunft der Cannabis-Therapie live erleben will, kommt an DoktorABC auf der Mary Jane 2025 nicht vorbei.

Mehr Informationen:

www.doktorabc.com/de

Medienkontakt:

David Barnan

CMO

support@doktorabc.com

+498001030508

