JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 85 Franken auf "Neutral" belassen. Mit dem Wechsel des Verwaltungsratspräsidenten könne bei dem Nahrungsmittelkonzern ein neues Kapital aufgeschlagen werden, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2025 / 21:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 88,25EUR auf Lang & Schwarz (19. Juni 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.