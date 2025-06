Coinbase macht USDC zur offiziellen Handelsmarge in den USA!

Die Initiative markiert das erste Mal, dass eine Stablecoin in einem regulierten Umfeld der US-Derivatemärkte als Sicherheiteninstrument eingesetzt wird – ein bedeutender Meilenstein für die Integration digitaler Vermögenswerte in traditionelle Finanzsysteme.

In einem bahnbrechenden Schritt hat Coinbase Global am Mittwoch angekündigt, den Stablecoin USDC künftig als regulierte Margensicherheit im US-amerikanischen Futures-Handel zuzulassen. Möglich wird dies durch eine neue Partnerschaft mit dem Clearinghaus Nodal Clear, wie die Krypto-Börse in einem Blogbeitrag erklärte.

USDC im Zentrum der Entwicklung

Bei USDC (USD Coin) handelt es sich um eine 1:1 an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin, die von Circle Internet Financial (CRCL) emittiert wird. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 61,5 Milliarden US-Dollar ist USDC die weltweit zweitgrößte Stablecoin. Coinbase hält eine Minderheitsbeteiligung an Circle und treibt die Akzeptanz der digitalen Währung aktiv voran.

"Diese Entwicklung ist ein klarer Ausdruck unseres Engagements, die Handelsmöglichkeiten für US-Marktteilnehmer zu erweitern, die Betriebseffizienz durch nahezu sofortige Geldbewegungen zu verbessern und höchste Sicherheitsstandards durch unsere regulierte Verwahrung zu gewährleisten", sagte Boris Ilyevsky, CEO von Coinbase Derivatives.

Die Verwahrung der Sicherheiten erfolgt über Coinbase Custody Trust, eine bei der New York Department of Financial Services (NYDFS) lizenzierte Verwahrstelle, die als sogenannter "Qualified Custodian" agiert.

Regulierung trifft Innovation – Warum dieser Schritt Bedeutung hat

Der Einsatz von Stablecoins als Margin in Derivatemärkten wurde bisher vor allem durch regulatorische Unsicherheiten gebremst. Coinbase betritt nun Neuland, indem es erstmals eine regulatorisch abgesicherte Struktur schafft, die digitale und traditionelle Märkte miteinander verbindet.

"Das ist nicht nur ein technologischer Fortschritt – das ist ein strategischer Durchbruch für das Vertrauen institutioneller Investoren in digitale Assets", kommentierte ein Analyst der Citigroup.

Derzeit dominiert in den US-Derivatebörsen Fiatgeld oder US-Staatsanleihen als Margensicherheit. Mit der Einbindung von USDC entsteht eine neue Option, die insbesondere für Krypto-native Akteure und Plattformen von operativem Vorteil sein dürfte.

Coinbase baut Stablecoin-Infrastruktur weiter aus

Bereits zuvor hatte Coinbase eine sogenannte Stablecoin Payments Stack eingeführt, um USDC als Zahlungsmittel im E-Commerce-Sektor zu etablieren. Die neue Kooperation mit Nodal Clear ist ein weiterer Schritt, den Token auch im institutionellen Trading als Standard zu verankern.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion