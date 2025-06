Weitere Verluste - Nahost-Krieg dämpft Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat den deutschen Aktienmarkt weiter fest im Griff. Die wichtigsten Indizes gaben am Donnerstag erneut nach.

Das israelische Militär attackiert den Iran nach eigenen Angaben erneut. Dabei seien Ziele in der Hauptstadt Teheran und anderen Gebieten des Landes angegriffen worden, teilten die Streitkräfte mit. Unter anderem soll ein Schwerwasserreaktor nahe Arak attackiert worden sein. Zuvor hatte der Iran nach israelischen Militärangaben mehrere Raketen auf Israel abgefeuert.

Laut einem Händler wirkt US-Präsident Donald Trump der Idee einer US-Beteiligung am Nahost-Krieg aufgeschlossener als zuvor. Was ihn möglicherweise noch daran hindere, sei die Versuchung, weitere Verhandlungen mit dem Iran zu führen. Nach einem Bloomberg-Bericht sollen sich hochrangige US-Beamte jedoch auf einen möglichen Angriff in den kommenden Tagen vorbereiten./la/jha/