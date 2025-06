DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von MTU von 356 auf 425 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Christophe Menard nennt dafür am Donnerstag drei Gründe: So seien die Aussichten bis 2030 besser als erwartet und die bisher vorsichtige Einschätzung des GTF-Turbinenprogramms nun weniger angebracht. Zu guter Letzt könne man nach den mittelfristigen Zielen von der Pariser Airshow jetzt einen längeren Horizont einpreisen. Er bepreist die Aktien nun mit seinen Schätzungen für 2030 mit einem Bewertungsmultiplikator auf Augenhöhe mit Safran./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2025 / 03:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 367,8EUR auf Tradegate (19. Juni 2025, 09:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 425

Kursziel alt: 356

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m