MTU mit Rekord nach Analysten-Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von MTU sind am Donnerstag im schwachen Dax ein Lichtblick. Während der deutsche Leitindex wegen Unsicherheit im Nahost-Krieg um 0,8 Prozent fiel, konnten sich die Aktien des Triebwerkbauers mit 0,7 Prozent im Plus halten und einen erneuten Rekord aufstellen. Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank hatten sie in der Spitze sogar 2,7 Prozent gewonnen. Sie wurden erstmals über der Marke von 370 Euro gehandelt.

Christophe Menard von der Deutschen Bank nannte drei Gründe für seine Kaufempfehlung, die er trotz des rekordhohen Aktienkurses aussprach: Die Aussichten bis 2030 seien besser als erwartet, die bisher vorsichtige Einschätzung des GTF-Turbinenprogramms sei nun weniger angebracht und angesichts neuer mittelfristiger Ziele könne man nun einen längeren Horizont einpreisen.