LITZMO präsentiert auf der EUROBIKE die leichteste Rennrad-Karbon-Kurbelgarnitur der Welt "UL-01".

MÜNCHEN, 19. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die für ihre handwerkliche Präzision und raffinierte Designästhetik bekannte Premium-Kohlefaser-Fahrradmarke LITZMO Note 1 wird auf der EUROBIKE 2025 in Europa offiziell die weltweit leichteste Straßen-Kohlefaser-Kurbelgarnitur, die UL-01, vorstellen. Der Kurbelsatz wiegt im Rohzustand nur 98 Gramm. Gleichzeitig wird sie vom 25. bis 29. Juni 2025 am Stand C18 in Halle 9 der Messe Frankfurt ausgestellt. In Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft YMA Corp. wird LITZMO seinen internationalen Einfluss in der Karbonfaser-Handwerkskunst und im Premium-Produktdesign hervorheben, wobei modernste Karbonfasertechnologie im Mittelpunkt steht.

Als Schlüsselkomponente des Antriebsstrangs eines Fahrrads erfordert die Kurbelgarnitur eine sorgfältige Balance zwischen Steifigkeit und Gewicht - eine der anspruchsvollsten Aufgaben im High-End-Bereich. Das neu entwickelte UL-01 von LITZMO nutzt fortschrittliche Formgebungstechniken, um ein branchenweit führendes, ultraleichtes Gewicht von 98 Gramm pro Bein zu erreichen, das außergewöhnliche Steifigkeit und Haltbarkeit kombiniert. Das Ergebnis ist eine drastische Gewichtsreduzierung ohne Einbußen bei der Effizienz der Kraftübertragung.

Das UL-01 ist in sechs Kurbellängen erhältlich und mit den Kettenblattübersetzungen von SHIMANO und SRAM kompatibel, um den unterschiedlichen Tretvorlieben der Fahrer gerecht zu werden. Außerdem verfügt er über eine integrierte CINCH-Leistungsmesserschnittstelle, die eine Echtzeit-Verbindung zu Leistungssystemen ermöglicht und den Fahrern hilft, ihre Leistungsdaten zu überwachen und ihre Trainingskadenz zu optimieren, was ihn zur idealen Wahl sowohl für leistungsorientierte Enthusiasten als auch für Rennfahrer macht.

Das Designteam von LITZMO kommentiert: "Beim UL-01 geht es nicht nur darum, das geringste Gewicht zu erreichen - es geht darum, ein Fahrerlebnis zu bieten, bei dem Technologie und Emotion zusammenkommen." Das UL-01, das auf der EUROBIKE seine Weltpremiere feiert, ist mehr als nur ein neues Produkt - es ist ein kühnes Bekenntnis zu LITZMOs Bestreben, "jedes Detail des High-End-Radsports neu zu definieren". LITZMO hat seine Wurzeln in der Carbonfaser-Innovation und wird auch in Zukunft Produkte entwickeln, die eine nahtlose Verbindung von anspruchsvollem Design, hervorragender Technik und erstklassiger Carbonfaser-Leistung bieten. Das UL-01 ist nur der Anfang - die nächste Welle von Leichtbau-Innovationen von LITZMO ist bereits in Bewegung.

UL-01 Preise | werden auf der offiziellen Website bekannt gegeben

Offizielle Website | HTTP://WWW.LITZMO.COM

Anmerkung 1: Über LITZMO

Die Muttergesellschaft von LITZMO wurde in den frühen 1970er Jahren gegründet und leistete Pionierarbeit bei der Anwendung fortschrittlicher Verbundwerkstoffe und entwickelte sich zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Kohlefasern. Seit 1996 hat das Unternehmen mit seinen Carbonfaser-Fahrrädern immer wieder die Grenzen der Branche verschoben und Weltklasse-Athleten dabei geholfen, Titel bei prestigeträchtigen Veranstaltungen wie der Tour de France und den olympischen Straßen- und Cross-Country-Rennen zu gewinnen. LITZMO hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe von Carbonfasern eine neue Welt zu gestalten - eine Welt, die höchste Lebensqualität mit nachhaltiger Entwicklung in Einklang bringt.

Geschäftskontakt

Josh Wu

Brand Dept. Verkaufsleiter

joshwu@ymaunivers.com

