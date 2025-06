Donald Trump hat gestern eine verbale Ohrfeige bekommen: die Fed könnte die Zinsen senken, wenn nicht die Zölle des US-Präsidenten wären, so gestern die indirekte Botschaft des Fed-Chefs Powell. Die Wirtschaft werde weniger wachsen, die Inflation stärker steigen wegen den Zöllen, so Powell (was die Märkte bisher scheinbar anders sehen). Diese Warnung kommt nach den erneuten Beschimpfungen von Trump gegen den Fed-Chef - aber Jerome Powell hat recht mit dem Argument, dass irgendwer die Zölle bezahlen muss, wahrscheinlich dann eben die US-Konsumenten. Trump hat aber nun nicht nur ein Problem mit der unwilligen Fed, sondern auch mit dem Iran: sollte er bombardieren lassen, hat er ein Problem mit großen Teilen seiner MAGA-Bewegung, die keine Kriege führen will. Greift Trump den Iran nicht an, wäre das nach all seinen Androhungen ein Gesichtsverlust..

Das Video "Trump: Ohrfeige von Fed-Chef Powell und sein Iran-Problem!" sehen Sie hier..