BVB und Sammer vor Vertragsverlängerung

Sammer bei BVB-Spielen im TV außen vor



Bis Ende Juni steht der frühere Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes noch als Berater der BVB-Geschäftsführung unter Vertrag. In dieser Rolle war er auch in wichtige sportliche Belange einbezogen. So soll er unter anderem auch an Sitzungen zur Kaderplanung teilgenommen haben.

Spiele des BVB soll Sammer indes in seiner Rolle als TV-Experte nicht mehr begleiten. Der frühere Dortmunder Meistercoach hatte zu Beginn der Champions-League-Saison im Streaming-Dienst Prime Video harsche Kritik am Dortmunder Team geübt, das damals noch von Nuri Sahin trainiert wurde./jgl/DP/jha

