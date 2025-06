Neuer Rückschlag für Novo Nordisk!

Das hat vor allem Anlegerinnen und Anlegern Sorge bereitet, die spät in die Erholungsbewegung eingestiegen sind. Für zusätzlichen Ärger könnte eine am Mittwoch veröffentlichte Studie sorgen.

In der Fachzeitschrift der amerikanischen Gesellschaft für Stoffwechsel- und Adipositaschirurgie wurden verschiedene Abnehmverfahren auf ihre Wirksamkeit untersucht. Die Abnehmpräparate von Novo Nordisk und Eli Lilly müssen sich demzufolge hinten einreihen.

Chirurgische Verfahren weitaus wirksamer als Abnehmpräparate

In einer an den Krankenhäusern der New York Universität (NYU) durchgeführten Studie konnte eine deutlich erhöhte Wirksamkeit von chirurgischen Eingriffen gegenüber der Einnahme von Adipositasmedikamenten festgestellt werden.

Dabei wurden die jeweils nach zwei Jahren erreichten Gewichtsverluste miteinander verglichen. Während Probandinnen und Probanden, die mit GLP-1-Präparaten behandelt wurden, einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 12 Pfund (5,4 Kilogramm) erzielten, verzeichneten Patientinnen und Patienten nach chirurgischen Eingriffen im Mittel eine Abnahme ihres Körpergewichtes um 58 Pfund (26,3 Kilogramm). Dabei wurde vor allem auf Magenverkleinerungen und Magenbypässe gesetzt.

Im Verhältnis zum Ausgangsgewicht konnten bei chirurgischen Verfahren Abnehmleistungen von 24 Prozent erreicht werden, während GLP-1-Probandinnen und -Probanden durchschnittlich 4,7 Prozent ihres ursprünglichen Körpergewichtes reduziert haben. Durch die langfristige Verabreichung von Abnehmpräparaten konnte die Wirksamkeit zwar auf 7 Prozent des Ausgangsgewichtes gesteigert werden, damit liegt der Wert aber weit unter dem von chirurgischen Verfahren.

Aktie verliert weiter an Boden, charttechnisch aber noch keine Gefahr

Am Mittwoch handelten sowohl die Anteile von Eli Lilly als auch die von Novo Nordisk mit Verlusten. Während Eli Lilly rund 0,8 Prozent einbüßte, gab die Aktie von Novo Nordisk am Handelsplatz in New York um knapp ein halbes Prozent nach. Damit hat die Aktie in den vergangenen Tagen rund 10 Prozent an Wert eingebüßt und einen Teil ihrer Erholungsgewinne wieder abgegeben.

Grund zur Beunruhigung ist das zumindest aus charttechnischer Perspektive jedoch nicht, denn die bei etwa 68,40 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie ist als Unterstützung noch weit entfernt und droht bislang nicht, von den Verkäuferinnen und Verkäufern ernsthaft getestet zu werden.

Fazit: Gelassen und weiterhin geduldig bleiben

Auch fundamental dürfte die am Mittwoch veröffentlichte Studie kaum Auswirkungen auf das Geschäft beziehungsweise die Zukunftsaussichten von Novo Nordisk und Eli Lilly haben.

Übergewicht bleibt ein weltweit wachsendes Problem, während die Vorteile von Abnehmpräparaten gegenüber chirurgischen Eingriffen auf der Hand liegen: Sie sind kostengünstiger (insbesondere in privaten Krankensystemen), schneller verfügbar und bequemer in der Anwendung. Außerdem dürften chirurgische Eingriffe für Patientinnen und Patienten mit nur leichtem oder mittlerem Übergewicht kaum in Frage kommen. Hier bleiben subkutan oder oral verabreichte Therapien das Mittel der Wahl.

Anlegerinnen und Anleger sollten die jüngste Korrektur der Aktie daher gelassen nehmen und diese gegebenenfalls zum Einstieg oder zum Aufstocken von Positionen nutzen. Mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,3 handelt das Papier noch immer um 40,4 Prozent unter seinem Fünfjahresmittel sowie deutlich unter dem Niveau des Mitbewerbers Eli Lilly (36,0).

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion