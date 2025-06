Wo landen DFB-Spiele?

BERLIN (dpa-AFX) - Am Anfang ging es ganz flott. Kaum hatte die Telekom voller Stolz den umfangreichen Kauf von Medien-Rechten für vier Fußball-Weltmeisterschaften verkündet, gab es noch am Ort der Präsentation ein Treffen mit Vertretern von ARD und ZDF. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben es aus gutem Grund eilig. Sie interessieren sich beim Telekom-TV-Paket vor allem für die Männer-WM, die schon im kommenden Jahr gespielt wird.

Seit dieser schnellen Zusammenkunft in Berlin vor knapp vier Wochen gab es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kein weiteres Treffen der Beteiligten. Dabei drängt die Zeit. Denn in nicht einmal einem Jahr haben bereits alle 48 WM-Mannschaften mindestens ein Vorrunden-Spiel absolviert. Und ein Turnier mit 16 Austragungsorten in drei Ländern Nordamerikas erfordert eine präzise Vorbereitung.