Bundeswirtschaftsministerin Reiche reist in die USA

BERLIN (dpa-AFX) - Mitten in Verhandlungen zwischen den USA und der EU über eine Lösung des Zollkonflikts reist Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nach Washington. Bei dem Besuch bis Samstag sind Gespräche mit ihren Amtskollegen sowie Unternehmen geplant, wie das Ministerium mitteilte. Der Besuch knüpfe an die Washington-Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Anfang Juni an und solle den transatlantischen Dialog nun auf Fachministerebene vertiefen.

"Ziel ist es insbesondere, die EU-Verhandlungen in einer sensiblen Phase gezielt zu unterstützen", hieß es. Reiche stimme sich bei ihren Gesprächen eng mit der Europäischen Kommission ab. Diese verhandelt mit den USA. Deutschland unterstütze den Kurs der EU-Kommission, eine ausgewogene und tragfähige Lösung zu erzielen.