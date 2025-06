Rishabh Engineering wird zum 5. Mal mit dem Hexagon Elite Award ausgezeichnet

Rishabh Engineering Services wurde mit dem „Best in Design" Award ausgezeichnet, mit dem Kunden gewürdigt werden, die Hexagon-Lösungen wie folgt nutzen:

Planungsdaten aus verschiedenen Quellen nutzen, um Design und Engineering für intelligentere und konsistentere Pläne und Modelle zu optimieren, indem Sie die 3D-CAD-Modellierungsservices nutzen.

Flexibilität, Interoperabilität und Zusammenarbeit zur Maximierung der Entwurfsgenauigkeit erheblich verbessern.

Die Qualität und Sicherheit des Engineerings durch Interoperabilität zwischen Planung, Entwurf und Analyse verbessern.

„Diese Auszeichnung ist ein bedeutender Meilenstein und ein stolzer Moment für unser gesamtes Ingenieursteam", sagte Raju Shah, Geschäftsführer von Rishabh Engineering Services. „Diese Auszeichnung, die wir bereits zum fünften Mal erhalten haben, spricht Bände über die technische Exzellenz unseres Teams, unser Engagement für Qualität und unser Bestreben, unseren globalen Kunden stets erstklassige Ergebnisse zu liefern. Es unterstreicht auch unseren Ansatz, fortschrittliche digitale Softwaretools einzusetzen, die den Projektlebenszyklus unterstützen."

Der Hexagon Elite Award (früher bekannt als Drivers of Success Award) wird jährlich an Kunden der Asset Lifecycle Intelligence Division verliehen, die die Vision von Smart Digital Reality vorleben. Diese Vision umfasst eine einheitliche, rollenbasierte Echtzeit-Perspektive der physischen und digitalen Realitäten in einem Projekt- und Anlagenportfolio. Die Grundlage dafür ist das digitale Grundgerüst, der Motor von Hexagon für Interoperabilität, Intelligenz und Innovation. Es verknüpft Daten über den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen und ermöglicht es Nutzern, mehr digitale Zwillinge, Software von Drittanbietern und Altsysteme zu nutzen.

Naveen Raj Pal, stellvertretender Vizepräsident für Geschäftsakquisition bei Rishabh Engineering, fügte hinzu: „Die erneute Verleihung dieser Auszeichnung spiegelt unser Engagement für die Lösung komplexer technischer Herausforderungen wider. Das Vertrauen unserer Kunden treibt uns an, neue Technologien einzuführen und in jeder Phase der Projektabwicklung konsequent Mehrwert zu schaffen."

Hexagon LIVE Global bringt Ingenieure und Führungskräfte zusammen, um Erkenntnisse auszutauschen und strategische Partnerschaften zu schmieden.

Informationen zu Rishabh Engineering:

Rishabh Engineering Services, eine Abteilung von Rishabh Software, ist ein 2006 gegründetes multidisziplinäres Unternehmen für Konstruktionsdienstleistungen. Wir bieten Eigentümern und Betreibern, EPC-Auftragnehmern, PMCs und Technologieherstellern, die weltweit in der Öl- und Energiebranche tätig sind, hochwertige technische Unterstützung.Als Teil unseres Leistungsportfolios bieten wir Prozess-, Rohrleitungs-, Maschinenbau-, Bau- und Statik-, Elektro- und Instrumentierungs- sowie Reverse-Engineering-Dienstleistungen für komplexe Projekte an.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2712905/Rishabh_Engineering.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2681441/Rishabh_Software_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rishabh-engineering-wird-zum-5-mal-mit-dem-hexagon-elite-award-ausgezeichnet-302486161.html