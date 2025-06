Öffentliche Ladepreise weiterhin zu hoch

Hamburg (ots) -



- Kosten für Normal- und Schnelladen liegen erneut höher als fürs Tanken

- Laden unterwegs bleibt teuer - trotz sinkender Energiepreise

- Durchleitungsmodell schafft mehr Transparenz und Wettbewerb



Das Laden unterwegs bleibt teuer. Für eine 100-Kilometer-Strecke (bei 20

Kilowattstunden Stromverbrauch) zahlen E-Mobilist*innen im Schnitt 10,45 Euro an

öffentlichen Normalladepunkten (AC) - das entspricht einem Kilowattstundenpreis

von 0,52 Euro. Noch teurer ist das Schnellladen (DC): Hier liegt der

Durchschnittspreis für eine 100km Ladung bei 12,06 Euro bzw. 0,60 Euro pro

Kilowattstunde. Das ist das Ergebnis des achten Ladesäulenchecks von LichtBlick.

Für die Analyse hat Statista im Auftrag von LichtBlick die Tarife führender

Betreiber ausgewertet. Damit müssen E-Mobilist*innen - wie schon im vergangenen

Jahr - für das Laden unterwegs im Schnitt mehr zahlen als Fahrer*innen von

Verbrennern fürs Tanken (10,21 Euro bei 6 Litern Benzinverbrauch Super E10,

Stand März 2025 (https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/deutschla

nd/kraftstoffpreisentwicklung/) ).





"Seit Jahren betrachten wir die Preisentwicklung an öffentlichen Ladesäulen mitSorge. Dass diese nun ein Niveau erreicht haben, auf dem sie die Tankpreise auchlangfristig übersteigen, ist für die Verkehrswende ein herber Rückschlag. Wenndie Ladepreise unterwegs weiterhin so hoch bleiben, droht die Elektromobilitätan Akzeptanz zu verlieren", sagt Markus Adam, Chefjurist von LichtBlick.E-Auto? Ja, aber bitte nicht unterwegs laden!Ladesäulen gelten als natürliches Monopol. Zwar ist es wirtschaftlich sinnvoll,dass nicht mehrere Betreiber (CPO) in demselben Parkraum eigene Ladesäulenaufstellen. Dadurch entsteht aber auch kein Wettbewerb auf dem nachgelagertenFahrstrommarkt. Der Grund: Bei diesen lokalen Monopolisten(https://www.lichtblick.de/monopolanalyse/) handelt es sich in der Regel um diejeweiligen lokalen Energieversorger, die mit dem örtlichen Stromnetzbetreiberkonzernrechtlich verbunden oder selbst Stromnetzbetreiber sind. Neue oderkleinere Fahrstromanbieter haben kaum eine Chance, sich durchzusetzen.Stattdessen bestimmen die lokalen Monopolisten die Preise fürs Laden unterwegs -sowohl für E-Mobilist*innen als auch Drittanbieter im Markt. Weil es keinenWettbewerb gibt, können die lokalen Monopolisten überhöhte Preise durchsetzen.Drittanbieter werden darüber hinaus diskriminiert und müssen bis zu 194 % höhereEntgelte für die Nutzung der Ladepunkte zahlen als die eigenen Kund*innen desBetreibers.Zudem bleiben Lade- und Abrechnungsvorgänge an öffentlichen Ladesäulen fürE-Mobilist*innen kompliziert: Die Zugangs- und Zahlungsmöglichkeiten weichen bei