Circle-Aktien explodieren: Ist das Stablecoin-Gesetz der Gamechanger?

Die Aktien des Stablecoin-Emittenten Circle und der Krypto-Börse Coinbase knallten am Mittwoch nach oben. Auch im frühen Handel am Donnerstag stehen die Anteilsscheine im Plus, wobei sich die ersten Gewinnmitnahmen abzeichnen.

Das Gesetz wurde mit parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet und markiert einen Wendepunkt in der Debatte um die Regulierung von Kryptowährungen.

Stablecoins gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie die Vorteile von Kryptowährungen bieten, jedoch ohne deren extreme Volatilität. Sie sind an Währungen wie den US-Dollar gekoppelt und sollen durch Reserven gedeckt einen stabilen Wert halten.

Die Aktien von Circle schlossen mit einem Plus von 33,8 Prozent. Im frühen Handel am Donnerstag gingen sie mit einem Plus von über 12 Prozent ins Rennen. Coinbase legte am Mittwoch 16 Prozent zu.

Das von Republikanern dominierte Repräsentantenhaus muss nun seine Version des Gesetzes – bekannt als GENIUS Act – verabschieden, bevor es US-Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung vorgelegt werden kann.

"Sobald das Gesetz verabschiedet ist (voraussichtlich bis Ende des Sommers), erwarten wir, dass sich Stablecoins von einer Zahlungsinfrastruktur für Krypto zu einer Zahlungsinfrastruktur für das Internet entwickeln werden", erklärten Analysten der Investmentfirma Bernstein.

Circle, der Emittent des nach Marktkapitalisierung zweitgrößten Stablecoins, ging erst diesen Monat in einem spektakulären Börsendebüt an der New York Stock Exchange an die Öffentlichkeit. Der IPO-Preis der Circle-Aktien lag bei 31 US-Dollar.

Der hauseigene Stablecoin USDC hat laut CoinGecko eine Marktkapitalisierung von etwa 61,4 Milliarden US-Dollar. Circle hat USDC in Partnerschaft mit Coinbase gegründet. Der Token ist zentral für Coinbases Stablecoin-Umsätze, die im ersten Quartal um fast 51 Prozent stiegen, da USDC ein neues Allzeithoch erreichte.

Laut Analysten von Barclays ist das Stablecoin-Gesetz eines von zwei wichtigen Krypto-Gesetzen, die die Branche noch in diesem Jahr unterzeichnen lassen will.

Befürworter sagen, dass das Gesetz durch klare Regeln für die Ausgabe und Verwaltung von dollarbasierten Tokens der Branche mehr Legitimität verleihen könnte. Berichten zufolge erwägen mehrere große Unternehmen, eigene Stablecoins auf den Markt zu bringen.

Wenn es in Kraft tritt, könnte der GENIUS Act ein neues Wachstum im Stablecoin-Markt mit einem Volumen von 256 Milliarden US-Dollar auslösen und die Einnahmen von digitalen Infrastruktur-Anbietern wie Circle und Coinbase steigern.

Das Gesetz würde endlich einen regulatorischen Rahmen für die Ausgabe und den Betrieb von Stablecoins schaffen – und damit der Branche Glaubwürdigkeit verleihen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion