Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Hensoldt auf 106 Euro - 'Buy'

JaBec schrieb 13.06.25, 09:54

Zur aktuellen, geopolitischen Lage in all ihren Bedrohungsformen erscheint mir mehr als naiv zu denken all die Beschlüss zur militärischen Abwehrfunktion wären grundlos und unbegründet. Nachvollziehbar schießt die SPD dazu immer wieder mal quer zudem die hervorgehende Ampelregierung so Einiges verbockt und zu verantworten hat.



Nachvollziehbar werden genau derartige Pressemeldungen an der Börse genutzt. ..... und genau davon lebt Börse!!!!!



Und sorry, aus konservativen Grundsätzen heraus hat das Management der Hensoldt AG bereits lange vor der heutigen

geopolitischen Wende ihre Zielvorgaben über weitere 5 Jahre herausgegeben.



Die vorliegende Zeitenwende konnte so in der heute vorliegenden Form weder erahnt, noch eingearbeitet werden



Die Ausgangsbasis hat sich gewaltig zu mehr Unternehmenswachstum der Hensoldt AG gewendet.

Die Hensoldt AG kann das vorliegende Portfolio allumfassend der komplexen Aufgabenstellung heute / in Zukunft in Einsatz bringen.



Warum also dürfen bzw. können herausgegebene Prognosen nicht im Zeitenwandel übertroffen werden?

Wer behauptet das?



Ein Führungsmanagement, fachlich hochqualifiziert das den Weitblick zur Aufgabenstellung und deren Herausforderungen

absolut einzuschätzen weis bzw. auch deren Sprache zur Kommunikation des Verteidigungsministeriums versteht wird die

gegebenen Expansions- und Wachstumschancen zu nutzen wissen.



d.h. grundlegende Gespräche laufen bereits, erste Aufträge wurden erteilt und das Portfolio der Hensoldt AG ist kompatibel zum

Nato-Bündnis betriebenen Steuerleitsystem.



Die Hensoldt AG stellt sich neu auf und steht folgedessen in einer Art Start-up - Position nebst gesichertem hohem Auftragsvolumen

vor Arbeitsbeginn.



Sind dazu nicht alle Voraussetzungen gegeben?



Sorry, wer hat behauptet Unternehmenswachstum in dieser Sparte wäre nicht komplex ?

Wer hat behauptet es könnten sich zur Aufgabenstellung keine Verzögerungen geben ?

Wer hat behauptet WIR können uns all die erforderlichen Schritte leisten ?



Für denjenigen der Unternehmensabläufe kennt ist all das völlig normal.





Fazit: Wer ist hier der Märchenerzähler der wirres Zeug in Szene setzt?