Silver Crown - Neue Silber-Lizenz könnte Umsatzl deutlich positiv beeinflussen

Der Silberpreis hält sich nach wie vor - auch nach der jüngsten Entscheidung der Fed, die Zinsen nicht zu senken – über der Marke von 36 US-Dollar und damit nahe des höchsten Standes seit vielen Jahren! Ohnehin schon ein sehr positives Umfeld für die Silber-Royalty-Gesellschaft Silver Crown Royalties (Cboe SCRI / Frankfurt QS0).

Jetzt meldet das Unternehmen von CEO Peter Bures eine neue Royalty-Vereinbarung mit Kuya Silver, die laut CEO Bures potenziell eine „wesentliche Erhöhung des Silberumsatzprofils“ von Silver Crown zur Folge haben könnte!

Silver Crown erwirbt 4,5%ige Royalty auf Silber von der Bethania-Mine

Die Unternehmen haben dazu bislang eine Absichtserklärung unterzeichnet, die vorsieht, dass Silver Crown eine 4,5%ige Royalty (Förderabgabe) auf das Silber erhält, das in der Silbermine Bethania von Kuya in Peru gefördert wird. Diese Mine, die zuletzt bis 2016 in Betrieb war und dann im Mai letzten Jahres die Produktion wieder aufnahm, besteht aus der Bethania-Mine und der Carmelitas-Liegenschaft und kann das ganze Jahr über per Straße erreicht werden.

Die zwischen Silver Crown und Kuya abgeschlossene Absichtserklärung sieht jetzt vor, dass SCRI für die Royalty 3 Mio. USD in Cash und 2 Mio. USD in Silver Crown-Einheiten zu einem Wert von 6,50 CAD pro Einheit bzw. dem volumengewichteten fünftägigen Durchschnittkurs der SCRI-Aktie vor Abschluss der Transaktion zahlt. Eine Einheit besteht dabei aus einer Stammaktie und einem halben Warrant, wobei jeder ganze Warrant zum Erwerb einer Stammaktie zu 13,00 CAD über einen Zeitraum von drei Jahren berechtigt.

Im Gegenzug erhält Silver Crown:

- 4.500 Unzen Silber pro Quartal in den ersten vier Quartalen

- 9.000 Unzen Silber pro Quartal für die Quartale drei bis 5 und

- 12.375 Unzen Silber pro Quartal für die Quartale neun bis 40.

Sobald Kuya 475.000 Unzen Silber an das Unternehmen geliefert hat, sinkt die Royalty auf 1% und zwar für die restliche Betriebsdauer der Mine.

Nach Ansicht von CEO Peter Bures könnte diese Vereinbarung mit Kuya Silver schlussendlich eine wesentliche, bedeutende Verbesserung des „Silberumsatzprofils“ von Silver Crown bedeuten! Bures sieht in dem geplanten Deal einen wichtigen Schritt auf dem Weg seines Unternehmens von 78.000 auf mehr als 128.000 Unzen Silber pro Jahr!

Silver Crown verfügt derzeit über vier Silberlizenzen, von denen drei umsatzwirksam sind. Das Geschäftsmodell des Unternehmens bietet Anlegern ein Edelmetall-Engagement, das eine natürliche Absicherung gegen Währungsabwertungen ermöglicht und gleichzeitig die negativen Auswirkungen der mit der Produktion verbundenen Kosteninflation minimiert. SCRi ist bestrebt, die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Bergbauprojekte zu minimieren und gleichzeitig die Erträge für die Aktionäre zu maximieren.

