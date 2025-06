Orbit-Offensive: Frankreichs Militär funkt künftig über Eutelsat

Das französische Militär hat mit dem staatlich gestützten Satellitenanbieter Eutelsat einen wegweisenden 10-Jahres-Vertrag geschlossen – als Teil eines Milliardenprogramms, das die Kommunikationsinfrastruktur der Streitkräfte umfassend modernisieren soll. Die Ankündigung erfolgte am Donnerstag während der Pariser Luftfahrtmesse.

Die Aktie von Eutelsat kletterte um über 30 Prozent am Mittwoch, bevor sie ihren Steilflug im Handel am Donnerstag wieder beendete. Der Kurs ist am 200-Tage-Durchschnitt nach unten abgeprallt und trifft hier auf spürbaren Widerstand. So geht es im Handel am Donnerstag mit einem Verlust rund 13 Prozent ins Rennen.