Kanadischer Pensionsfonds verdoppelt Investitionen in grüne Projekte

Andere Investoren wenden sich von nachhaltigen Strategien ab, doch La Caisse (ehemals Caisse de dépôt et placement du Québec), einer der größten kanadischen Pensionsfonds, geht in die Offensive: Bis 2030 will er 400 Milliarden US-Dollar in Unternehmen investieren, die aktiv an der Dekarbonisierung arbeiten oder klimafreundliche Technologien vorantreiben. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Thema "Sustainable Investing" politisch zunehmend umstritten ist. Einige kanadische Finanzriesen rudern zurück: So hat sich der Canada Pension Plan Investment Board von seinem Netto-Null-Ziel verabschiedet und die Royal Bank of Canada hat sich im April von ihren Nachhaltigkeitszusagen distanziert. Auch BlackRock stellt in den USA mehrere nachhaltige Fonds ein.