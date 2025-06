Weitere Verluste wegen Nahost-Krieg

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Für Europas wichtigste Aktienmärkte geht es am Donnerstag weiter bergab. Um die Mittagszeit notierte der EuroStoxx 50 0,64 Prozent tiefer bei 5.232,97 Punkten. Damit steuert der Eurozonen-Leitindex auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Der Schweizer SMI sank zuletzt um 0,76 Prozent auf 11.868,50 Punkte, der britische FTSE 100 um 0,21 Prozent auf 8.824,47 Punkte.

Die Unsicherheit durch den anhaltenden Krieg zwischen Israel und dem Iran lastet an den Märkten weiter auf der Stimmung. Kaum Auswirkungen auf die Aktienkurse hatten geldpolitische Entscheidungen in Washington und Europa. Die New Yorker Handelsplätze fallen wegen eines US-Feiertags als Impulsgeber für die hiesigen Handelsplätze ohnehin aus.