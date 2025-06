M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

19.06.2025 / 12:46 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8



Reason for the research: Jahresbericht 2024 und Q1/25 KPIs Recommendation: Kaufen

from: 19.06.2025

Target price: EUR28

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 28,00.

Zusammenfassung:

Der geprüfte Geschäftsbericht 2024 bestätigte die vorläufigen Zahlen und zeigte durchweg gute Ergebnisse, wobei das EBIT unsere Prognose um 13% übertraf. Der Konzernumsatz übertraf EUR339 Mio. (+7% J/J) und umfasste EUR92 Mio. Umsatz im Beauty-Segment (+30%) sowie einen Umsatz von EUR247 Mio. im Handel (+1%). Die KPIs des ersten Quartals bauten auf der positiven Geschäftsdynamik des letzten Jahres auf, mit einem Anstieg des Konzernumsatzes um 10% J/J auf EUR93 Mio. Angeführt wurde diese Entwicklung von einem Umsatzanstieg von 4% J/J auf EUR26 Mio. im Beauty-Segment, der zu einem Anstieg des Segment-EBIT um 24% J/J auf EUR7 Mio. führte. Das Unternehmen wird der Hauptversammlung im Sommer erneut eine Dividende von EUR0,50 vorschlagen. Die Geschäftsleitung von M1 strebt für 2025 eine weitere Expansion im In- und Ausland an und bestätigte auch, dass das Unternehmen nicht von den aktuellen geopolitischen Unruhen betroffen ist. Dies untermauert unsere Ansicht, dass das Geschäft von M1 mit erschwinglichen Injektionsmitteln so aufgebaut ist, dass es auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gut entwickelt, und wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR28 bei (93% Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 28.00 price target.



Abstract:

Audited 2024 reporting confirmed prelims and showed good results across the board highlighted by a 13% EBIT beat to FBe. The group topline eclipsed EUR339m for the year (+7% Y/Y) and included EUR92m in Beauty segment sales (+30%) plus Trade turnover of EUR247m (+1%). Meanwhile, Q1 KPI's build upon the positive business momentum witnessed last year with group sales up 10% Y/Y to EUR93m. This was spearheaded by a 4% rise in Beauty segment turnover to EUR26m spurring a 24% rise in segment EBIT to EUR7m. The company will again propose a EUR0.5 dividend to the AGM this summer. M1 brass are calling for more domestic and international expansion in 2025 and confirmed that the business is not exposed to the current geopolitical turmoil. This supports our view that M1's affordable injectables business is built to perform well even when economies struggle, and we remain Buy-rated on M1 with a EUR28 TP (Upside: 93%).



