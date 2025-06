Kitzbühel Tourismus zieht Bilanz

Kitzbühel (ots) - Am 20. Juni 2024 schlug Kitzbühel Tourismus ein neues Kapitel

auf - ein umfassendes Rebranding, um die Marke neu zu positionieren. Nun, ein

Jahr später, eine erste Zwischenbilanz.



Mit dem neuen Corporate Design im Stil einer Fashion Brand setzt Kitzbühel

Tourismus Maßstäbe im alpinen Destinationsmarketing. Die Neuausrichtung

unterstreicht nicht nur den Anspruch auf eine Vorreiterrolle, sondern markiert

einen Meilenstein in der langfristigen Markenstrategie.





#wirsindKitzbühel - Gemeinsam strategisch auf Kurs in Richtung ZukunftSeit dem Start des von Kitzbühel Tourismus initiierten Markenbildungsprozessesim Jahr 2021 hat sich in der Region vieles in eine gemeinsame Richtungentwickelt. Ein zentrales Ergebnis: Die in zahlreichen Workshops erarbeitetenErfolgsmuster wurden erfolgreich in die Strategie von Kitzbühel Tourismusintegriert und prägen heute Produktentwicklung wie Organisationsstruktur.Kooperationen in den Bereichen Outdoor Active, Culinary Delights, InspiringNetworks und Workation treiben die Vision einer zukunftsfähigenTourismusdestination gezielt voran.Für Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, warder Marken-Relaunch am 20. Juni 2024 ein konsequenter Schritt in derstrategischen Weiterentwicklung: "Mit dem neuen Markenauftritt haben wir vor Ortein neues Kapitel in unserer Kommunikationsstrategie aufgeschlagen. Entsprechendunserer Brand Identity wollen wir auch in der Kommunikation mutig, klar undzukunftsorientiert auftreten."Marken-Relaunch als strategischer NeustartZahlreiche Befragungen, Workshops und Diskussionen im Rahmen desMarkenbildungsprozesses machten deutlich: Die Marke Kitzbühel war in die Jahregekommen. Um auch künftig innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben, entschiedensich Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführung - nach Prüfung mehrererKonzepte - einstimmig für den Marken-Relaunch, der 2024 umgesetzt wurde.Der neue Auftritt wurde Anfang Juni 2024 mit einer mehrstufigen Teaser-Kampagneeingeleitet. Unter dem Motto "Something NEW is coming" sorgte eine bewusstgeheimnisvolle Botschaft für Aufmerksamkeit - bei Einheimischen ebenso wie beiGästen und Brancheninsidern. Gebrandete Out-of-Home-Flächen in und um Kitzbühel,Inserate, Newsletter sowie erste Video-Snippets auf Social Media kündigten diebevorstehende Veränderung an.Ein Abend voller Emotion, eine Nacht voller Energie - und ein Morgen, an demKitzbühel in neuer Stärke erwachteEin Datum mit Symbolkraft: Am 20. Juni 2024, zur Sommersonnenwende - dem