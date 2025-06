82.000 Prozent Kursplus – was zur Hölle passiert mit dieser Aktie?

Nur rund sechs Prozent der Aktien sind überhaupt im Umlauf – über 93 Prozent befinden sich in der Hand von Insidern, allen voran CEO Yat-Gai Au. Laut Bloomberg hält er 86 Prozent der Anteile und hat über neun Millionen US-Dollar investiert. Sein Anteil ist durch den Kursanstieg auf 33,3 Milliarden US-Dollar angeschwollen – ein Papiervermögen, das ihn in die Liga der reichsten Menschen der Welt katapultiert. "Beide Unternehmen [Regencell und die damit verbundene Stiftung] sind Gais Herzensprojekte, und er wird weiterhin sein persönliches Vermögen investieren, um das zu verteidigen, woran er glaubt", heißt es auf der Website des Unternehmens.

Der Aktienkurs schoss am Montag nach dem Split um 283 Prozent nach oben, am Dienstag folgte ein weiteres Plus von 30 Prozent. Am Mittwoch beendete die Aktie den Handel schließlich bereits um über 18 Prozent tiefer. Auch am Donnerstag sieht es vorbörslich an der Nasdaq tiefrot aus. Gleichzeitig ist der Leerverkaufsanteil am Streubesitz mit fast 95 Prozent extrem hoch – ein klassisches Setup für einen Short Squeeze.

Das Unternehmen selbst befindet sich noch in der Forschungsphase. Die Exklusivrechte für die verwendeten Rezepturen stammen von AUs Vater, Sik-Kee Au, der ursprünglich in der Sicherheitstechnik tätig war. In der Vergangenheit gab es Berichte über eine berufsrechtliche Sanktion gegen ihn wegen übermäßiger Medikamentenverschreibung.

Regencell erzielte laut Unterlagen im letzten Geschäftsjahr keinen Umsatz und verzeichnete einen Verlust von 4,4 Millionen US-Dollar. Die Rolle des Chief Medical Officer ist seit 2022 vakant. Eine Stellungnahme zu den aktuellen Kurskapriolen lehnte das Unternehmen ab.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Regencell Bioscience Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,45 % und einem Kurs von 63,61USD auf NYSE (19. Juni 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.