Nike: Vor den Zahlen – Optionen deuten auf heftige Kursbewegungen hin!

Rund eine Woche vor der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal (Stichtag: 26. Juni) steht die Nike-Aktie im Fokus von Derivatehändlern. Optionen deuten auf ein ungewöhnlich hohes Maß an Volatilität hin: Ein sogenannter Straddle am Geld – also eine gleichzeitige Wette auf steigende und fallende Kurse – preist eine Schwankung von rund 9,5 Prozent ein. Historisch betrachtet liegt der Kursausschlag in der Berichtswoche jedoch im Durchschnitt nur bei etwa 6 Prozent, so CNBC-Journalist Michael Khouw.

Gründe für Nervosität gibt es genug: Das Unternehmen kämpft mit rückläufigen Umsätzen, einem schwachen Konsumumfeld und wachsender Konkurrenz, beispielsweise durch On Running oder Hoka. In China brachen die Verkäufe zuletzt um 17 Prozent ein, auch Europa zeigte Schwäche. Nordamerika bot nur in Nischenbereichen wie Running und Training Lichtblicke. Besonders kritisch ist, dass der eigene Online-Vertrieb 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr verlor.