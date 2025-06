Der perfekte Börsensturm Freitag wird brutal – der gefährlichste Hexensabbat seit Jahrzehnten steht an! 6 Billionen US-Dollar, ein Feiertagskater und ein geopolitischer Pulverfass-Mix: Am Freitag trifft Triple Witching auf Nahost-Angst – und könnte die Wall Street in einen echten Hexensabbat stürzen.