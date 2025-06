USA produziert weiter Millionäre am Fließband – doch 2025 droht Gegenwind

Trotz der wachsenden Unsicherheit an den Finanzmärkten sind die USA nach wie vor das Land mit den meisten Millionären weltweit. Wie aus einer aktuellen Studie der Schweizer Großbank UBS hervorgeht, kamen im Jahr 2024 rund 379.000 neue Dollar-Millionäre hinzu, was über 1.000 Menschen pro Tag entspricht. Insgesamt leben nun 23,8 Millionen Millionäre in den Vereinigten Staaten, mehr als in jedem anderen Land.

Hauptgrund für diesen Anstieg waren ein starkes Börsenjahr sowie ein stabiler US-Dollar. Doch genau diese Stützen beginnen im Jahr 2025 zu wackeln: Handelskonflikte unter Präsident Donald Trump und Rezessionsängste haben den Dollar seit Jahresbeginn um rund 9 Prozent geschwächt und die Märkte unter Druck gesetzt.