Bitcoin trotzt Fed und Nahostkrise, aber Altcoins geben nach!

Die jüngsten Entwicklungen in Nahost – darunter ein mutmaßlicher israelischer Luftschlag auf iranische Nuklearanlagen sowie ein iranischer Raketenangriff auf das Soroka-Krankenhaus in Israel – schüren die Angst vor einer Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran. Gleichzeitig bekräftigte die US-Notenbank am Mittwoch ihre restriktive Haltung: Die Leitzinsen bleiben unverändert zwischen 4,25 Prozent und 4,5 Prozent, während Fed-Chef Jerome Powell vor "anhaltendem Inflationsdruck" und den Folgen geopolitischer Risiken auf die Preisstabilität warnte.

Trotzdem konnte Bitcoin (BTC) sich weiterhin oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar halten – mittlerweile seit 42 Tagen. Allein am Mittwoch verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs Zuflüsse in Höhe von 389,5 Millionen US-Dollar, wodurch sich die Gesamtzuflüsse der letzten acht Handelstage auf 2,4 Milliarden US-Dollar summieren.

Vor allem BlackRock’s IBIT führt das ETF-Rennen an und vereinte am Mittwoch 278,9 Millionen US-Dollar an Neuinvestitionen auf sich. Auch Fidelity’s FBTC erzielte mit 104,4 Millionen US-Dollar starke Zuflüsse.

Altcoins im Gegenwind: Solana und Cardano mit stärksten Verlusten

Während Bitcoin von den ETF-Zuflüssen profitiert, geraten Altcoins zunehmend unter Druck. Besonders Solana (SOL) und Cardano (ADA) verzeichnen deutliche Verluste: Solana fiel um 1,1 Prozent auf 144,97 US-Dollar, Cardano rutschte sogar um 1,4 Prozent ab – auf Wochensicht ergibt sich ein Rückgang von über 11,5 Prozent (Stand: 14:30 Uhr MESZ).

Auch wenn Ethereum (ETH) mit einem leichten Plus von 0,56 Prozent noch Stabilität zeigt, stagniert der Marktanteil der zweitgrößten Kryptowährung. Zuflüsse in Ethereum-basierte ETFs fielen mit 19 Millionen US-Dollar vergleichsweise schwach aus.

Der Krypto Fear & Greed Index ist mit einem aktuellen Wert von 48 auf "Neutral" zurückgefallen – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zur Vorwoche, als er noch bei einem Wert von 61 (Gier) notierte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion