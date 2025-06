Apex Critical Metals erhält mehrjährige Genehmigung und bereitet sich auf ein Bohrprogramm auf dem Projekt CAP in British Columbia vor

Die Kampagne 2025 ist das erste Bohrprogramm des Unternehmens bei CAP und das erste Programm auf dem Projekt seit 2017, als in Bohrloch CAP17-004 mineralisierter Karbonatit durchteuft wurde. Im Fokus des Bohrprogramms 2025 werden die 1,8 km lange Niob-Boden-Anomalie und die mineralisierten Karbonatitausbisse stehen, die das Unternehmen im Jahr 2024 ermittelt hat. (siehe Pressemeldung vom 12. November 2024, Abbildung 1). Diese Gebiete wurden bisher noch nicht anhand von Bohrungen erprobt.

Die wichtigsten Ergebnisse der Explorationsarbeiten 2024 auf dem Projekt Cap beinhalten (siehe Abbildung 1):

3,33 % Nb 2 O 5 in einem Ausbiss, wobei vier (4) zusätzliche Ausbissproben zwischen 0,16 % und 0,50 % Nb 2 O 5 lieferten. Zwei entdeckte mineralisierte Karbonatitausbisse liegen etwa 250 Meter voneinander entfernt.

1,79 % Nb 2 O 5 und 1,45 % Nb 2 O 5 in Karbonatitfindlingen.

Ein einzelnes Bohrloch am südöstlichen Rand der Anomalie im Jahr 2017 lieferte 0,35 % Nb 2 O 5 auf 10,4 m (Bohrloch Hole CAP17-004).

Ausgeprägte Niobanomalie , die im Zuge von Bodenprobenahmen entdeckt wurde, sich entlang eines interpretierten Trends bekannter mineralisierter Karbonatitausbisse befindet und eine radiometrische Anomalie überlagert. Erhöhte Seltenerdmetalloxid-(„REO“)-Werte wurden ebenfalls identifiziert, wobei eine Bodenprobe 1,21 % REO und drei (3) weitere Proben zwischen 0,33 % und 0,34 % REO lieferten.



„Wir freuen uns darauf, die Bohrphase auf dem Projekt CAP aufzunehmen“, so Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals. „Im Rahmen des Programms 2025 sollen das Ausmaß und das Tiefenpotenzial der neu entdeckten in Karbonatit lagernden Niob- und REO-Mineralisierung bewertet werden. Aufbauend auf unseren Arbeiten im Jahr 2024 freuen wir uns darauf, einige der aussichtsreichsten der ermittelten Ziele zu untersuchen.“

Apex erhielt eine fünfjährige, gebietsbezogene Explorationsgenehmigung (Genehmigungsnummer MX-11-251, die „MYAB-Genehmigung“), die am 6. November 2024 in Kraft trat und den Großteil des Projekts CAP abdeckt.

Gemäß der MYAB-Genehmigung ist es Apex gestattet, die folgenden wichtigen Explorationsaktivitäten zu absolvieren:

Niederbringung von bis zu 60 Diamantbohrlöchern.

Durchführung von gezielten Bohrungen entlang des Niobtrends, um dessen Kontinuität und Mächtigkeit zu bestimmen.

Abbildung 1. Wichtigste Ergebnisse aus dem Konzessionsgebiet CAP

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle Gesteinsproben 2024 wurden vor Ort mit Hammer und Meißel entnommen. Die Bodenproben wurden aus dem vermuteten B-Horizont mit einem Handbohrer und/oder einem Geowerkzeug entnommen. Die Entnahme der Konzentratproben aus den Wasserläufen erfolgte durch die Füllung von etwa ¾ eines 12 x 20 cm großen Probenbeutels mit Sedimenten. Das Material wurde zunächst durch ein 1/8-Zoll-Sieb gesiebt, womit eine feine Fraktion entstand, die dann mithilfe beider 14-Zoll-LeTrap-Plastikpfannen verarbeitet wurde. Damit konnte ein Konzentrat der schweren Fraktion mit etwa zehn Gramm pro Probe erzeugt werden. Das Konzentrat wurde dann vorsichtig in einen voretikettierten Zip-Lock-Probenbeutel mit einem entsprechenden Probenbuchetikett und einer Probennummer umgefüllt. Die Standorte für alle Probentypen wurden mit einem tragbaren GPS-Gerät oder einem Tablet ermittelt, wobei die Proben in voretikettierte Probenbeutel gegeben wurden. Metallschilder mit den Probennummern samt Markierungsband wurden an jeder Probenahmestelle hinterlassen.

Die Proben wurden von Manitoulin Transport an die Einrichtung von Actlabs Laboratory in Kamloops (BC) überstellt. Die Gesteinsproben wurden mittels RX1 aufbereitet, getrocknet, auf eine Siebgröße von 2 mm (80 %) zerkleinert (< 7 kg), mittels Riffelspalter aufgeteilt (250 g) und auf eine Siebgröße von 105 µm (90 %) pulverisiert (Weichstahl). Die Analyse erfolgte anhand Code 8 durch XRF für Nb2O5, ZrO2 und Ta2O5 (0,003 %), Code 8 für REE sowie 1A2-Brandprobe und AA-Verfahren für Au (30-g-Gewicht, 5 – 5.000 ppb). Die Aufbereitung der Boden- und Konzentratproben erfolgte anhand Code S1-230, der eine Trocknung (60ºC) und eine Siebung (-63 µm) erfordert. Die Analyse bestand aus den Paketen 4B2-STD, Lithium-Borat-Fusion / ICP-MS-Spurenelementpaket sowie 1A2-Brandprobe und AA-Verfahren für Au (30-g-Gewicht, 5 – 5.000 ppb).

Das Gesteinsprobenahmeprogramm umfasste ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll, welches die Hinzugabe von zwei zertifizierten Referenzmaterial- (CRM) und einer Quarzleerprobe in die Charge beinhaltete, was etwa 9 % der eingereichten Proben entsprach. Der Charge der Boden- und Konzentratproben wurden insgesamt fünf CRM-Proben beigefügt, was etwa 1 % der eingereichten Proben entsprach. Das Unternehmen stützte sich zudem auf die internen QA/QC-Verfahren von Actlabs.

Das Management weist darauf hin, dass Gesteinsproben an der Oberfläche, Bodenproben, Konzentratproben aus Wasserläufen und die entsprechenden Analysewerte, wie hier beschrieben, naturgemäß selektiv sind und nur eine punktuelle Analyse darstellen. Sie sind daher nicht zwangsläufig vollständig repräsentativ für den beprobten Mineralisierungshorizont.

Qualifizierter Sachverständiger

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Nathan Schmidt, P. Geo. (EGBC-Lizenz 48336), Geologist bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. (EGBC-Betriebsgenehmigung 1003035) und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Herr Schmidt hat alle wissenschaftlichen und technischen Daten, die in dieser Pressemeldung veröffentlicht werden, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse sowie der zertifizierten analytischen Daten, die den veröffentlichten fachlichen Informationen zugrunde liegen, geprüft. Herr Schmidt hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Das Unternehmen und Herr Schmidt sind sich keiner Faktoren bei der Probenahme oder Gewinnung bewusst, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemeldung veröffentlichten Analysedaten wesentlich beeinflussen könnten.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQB: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich dem Erwerb und der Erschließung von Konzessionsgebieten widmet, die Karbonatite und alkalische Gesteine mit Potenzial für wirtschaftliche Konzentrationen von Seltenerdmetall- (REE), Niob-, Gold- und Kupfermineralisierungen beherbergen. Das Konzessionsgebiet Cap von Apex, das sich 85 Kilometer nordöstlich von Prince George (B.C.) befindet, erstreckt sich über 25 Quadratkilometer und beherbergt einen vor Kurzem identifizierten vielversprechenden Niobtrend von 1,8 Kilometer Länge. Das Karbonatitprojekt Bianco des Unternehmens erstreckt sich über 3.735 Hektar und deckt einen großen Karbonatitkomplex in einem Gebiet im Nordwesten Ontarios ab, das für das Vorkommen bedeutender Niobmineralisierungen bekannt ist. Das Projekt Lac Le Moyne erstreckt sich über rund 4.025 Hektar, wenige Kilometer nordwestlich des Karbonatikomplexes Eldor von Commerce Resources Corp. in Quebec (Kanada).

Karbonatite sind extrem seltene Gesteinsarten und weltweit sind weniger als 600 Vorkommen bekannt. In ihnen lagern Seltenerdmetall-(„REE“)-Minerale, Niob, Tantal und Phosphat ebenso wie Kupfer und Gold. Karbonatite beherbergen die größten und ertragreichsten Nioblagerstätten der Welt, darunter Araxa und Catalão in Brasilien und Niobec in Quebec. Darüber hinaus sind sie die Hauptquelle für REE, wie etwa in Mountain Pass in Kalifornien, Mount Weld in Australien und Bayan Obo in China. Sie sind auch eine wichtige Quelle für Phosphat (Apatit) wie bei Cargill in Ontario, während in der Mine Palabora in Südafrika Kupfer, Nickel, Gold, Magnetit und Vermiculit aus Karbonatit gefördert werden. Aus anderen Karbonatiten konnten bekanntermaßen Gold, Eisen, Zirkonium, Fluorit und andere Industrieminerale produziert werden.

Durch den Erwerb einer Vielzahl von Karbonatitprojekten beabsichtigt Apex, potenzielle hochwertige Möglichkeiten zu prüfen, um die wachsende globale Nachfrage nach Spezialmetallen in verschiedenen Branchen zu bedienen. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQB-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com. Um sich in den kostenlosen Newsverteiler einzutragen, besuchen Sie bitte https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

