PORR nutzt Marktumfeld für erfolgreiche Aktienplatzierung

Die PORR AG hat das günstige Marktumfeld genutzt und rund 1,7 Millionen eigene Aktien erfolgreich an internationale institutionelle Investoren verkauft. Die Platzierung lief im Rahmen eines beschleunigten Privatverfahrens ab – der Preis je Aktie lag bei 26,50 Euro. Damit fließen dem Baukonzern 45,1 Millionen Euro frisches Kapital zu.

Infrastrukturprogramme als Wachstumshebel

Das Ziel ist klar definiert: Mit den neuen Mitteln will die PORR das Infrastrukturgeschäft in Europa gezielt vorantreiben. Im Zentrum stehen staatliche Investitionsprogramme – allen voran in Polen, Deutschland sowie den zentral- und osteuropäischen Heimmärkten. Gleichzeitig sorgt der Aktienverkauf für Bewegung im Aktionariat: Der Streubesitz – bereinigt um Managementanteile – klettert von 42,9 auf 47,3 Prozent.

CEO Karl-Heinz Strauss unterstreicht die Weichenstellung: „Die PORR stellt ihre Investorenbasis international breiter auf und holt sich damit Kapital, um das Infrastrukturgeschäft in ihren Heimmärkten weiter auszubauen.“

Sprungbrett in den Leitindex?

Doch die Transaktion hat nicht nur operativen Nutzen. Auch kapitalmarktstrategisch setzt die PORR auf ein klar formuliertes Ziel: „Zudem erhöht dieser Schritt die Chancen der PORR, in den österreichischen Leitindex ATX einzuziehen und damit die Aktie auf das nächste Level zu heben.“

Ein willkommener Nebeneffekt: Der erhöhte Streubesitz dürfte auch die Handelbarkeit der Aktie verbessern. CEO Strauss betont: „Die gesteigerte Liquidität dürfte sich auch in einer Erhöhung des täglichen Handelsvolumens niederschlagen. Und das wiederum wirkt sich positiv auf die Attraktivität der PORR Aktien für große institutionelle Anlegerinnen und Anleger aus.“

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort „Nebenwerte“ oder “PORR”.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.