P2P Group startet globales Channel Partner Programm, während Onboarding für erste vier Partner beginnt

Die Partner streben zunächst weltweite Einsätze in den Bereichen Altenpflege, Haussicherheit und Energiemanagement an.

Vier ausgewählte Partner durchlaufen zurzeit das Onboarding für das Inturai Channel Partner Programm, was auf eine starke Nachfrage und Akzeptanz hinweist.

Vancouver, British Columbia – 19. Juni 2025 / IRW-Press / P2P Group Ltd. (CSE: PPB / FWB: 3QG US: PPBGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Channel Partner Programm gestartet hat und zurzeit vier erste Partner aufnimmt, die nun das Onboarding durchlaufen. Diese Partner wurden aufgrund ihrer Marktreichweite, der Übereinstimmung der angebotenen Lösungen sowie ihres kurzfristigen Kommerzialisierungspotenzials ausgewählt.

Der Onboarding-Prozess soll die Partner auf den Einsatz der Echtzeit-Raumdatenplattform von Inturai in unterschiedlichen Sektoren vorbereiten, einschließlich Altenpflege, Haussicherheit und Energiemanagement – Bereiche, in denen zahlreiche regionale Förderprogramme die Einführung unterstützen und breitere Anwendungsfälle in der Industrie und intelligenten Infrastruktur vorhanden sind.

Jeder der Onboarding-Partner prüft zurzeit in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen seine dreijährigen Umsatzziele. Sobald diese formalisiert und eingereicht wurden, wird die P2P Group den Markt über die allgemeinen Ziele und kommerziellen Erwartungen informieren.

„Dies ist ein vielversprechendes Programm, um durch kompetente Partner einen skalierten, lokalisierten Markteintritt zu erreichen“, sagte Ed Clarke, CEO der P2P Group. „Das große Interesse in allen Branchen ist offenkundig und beeindruckend und wir gehen davon aus, dass das von unseren Partnern beigetragene Wachstum in Zukunft ein wesentlicher Faktor unseres kommerziellen Erfolgs sein wird.“

Das Inturai Channel Partner Programm ermöglicht es ausgewählten Integratoren, Systemanbietern und Branchenspezialisten, die Inturai-Technologie in einflussreichen Umgebungen einzusetzen – und bietet dabei kontinuierliche Sensorik, KI-gestützte Intelligenz sowie eine kosteneffiziente Infrastruktur mit minimalen Hardwareanforderungen.