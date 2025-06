Tata Technologies wurde von Volvo Cars als strategischer Lieferant ausgewählt

Volvo Cars ist bekannt für seine Vorreiterrolle in den Bereichen Fahrzeugsicherheit und Nachhaltigkeit und definiert Mobilität neu – durch Elektrifizierung, softwaredefinierte Fahrzeugplattformen (SDV) und intelligente Fahrerlebnisse. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Mobilität mit starken Ambitionen für nachhaltiges Wachstum zu gestalten, indem es seinen Kunden die Freiheit bietet, sich persönlich, nachhaltig und sicher fortzubewegen.

Tata Technologies wird mit seiner Expertise in den Bereichen schlüsselfertige Produktentwicklung und digitale Transformation nun eine umfassendere Rolle auf diesem Weg spielen. Aufbauend auf einer bereits bewährten Zusammenarbeit wird sich die erweiterte Partnerschaft auf die Bereiche Produktentwicklung, eingebettete Softwarelösungen und Product Lifecycle Management (PLM) konzentrieren. Tata Technologies wird Volvo Cars von seinen globalen Lieferzentren aus unterstützen, darunter Göteborg – seinem Kompetenzzentrum für die Automobilindustrie – sowie Indien, Rumänien und Polen.

Warren Harris, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Tata Technologies, kommentierte die Zusammenarbeit wie folgt: „Wir freuen uns über das Vertrauen, das Volvo Cars in unsere Fähigkeiten setzt, indem es uns neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Ausweitung unserer Beziehung bietet. Dies unterstreicht unser Engagement, Kunden weltweit erstklassige Lösungen in den Bereichen Automobilsoftware und digitale Fertigung zu liefern. Im Einklang mit unserer Vision, eine bessere Welt zu gestalten, freuen wir uns, Volvo bei seinem Ziel zu unterstützen, intelligente Fahrzeuge zu entwickeln, die Sicherheit, Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessern."

Durch die Zusammenarbeit werden die globalen Engineering-Kapazitäten von Volvo Cars erweitert, wobei Tata Technologies sein umfassendes Fachwissen, seine skalierbaren Liefermodelle und seine bewährten Leistungen bei der Transformation der Automobilindustrie nutzt.

Informationen zu Tata Technologies:

Tata Technologies ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Produktentwicklung und digitale Dienstleistungen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, seine Kunden in den Bereichen Mobilität, Luftfahrt, Bauwesen und Landwirtschaft zu unterstützen und hilft ihnen, bessere Produkte zu entwickeln und bessere Nutzererfahrungen zu schaffen. Tata Technologies ist der strategische Engineering-Partner, an den sich Unternehmen wenden, wenn sie nach Verbesserung streben. Fertigungsunternehmen vertrauen auf Tata Technologies, um bessere Produkte zu konzipieren, zu entwickeln und zu realisieren, die sicherer und sauberer sind und die Lebensqualität aller Beteiligten verbessern. So helfen sie uns, unsere Vision von #EngineeringABetterWorld zu verwirklichen. Besuchen Sie uns unter https://www.tatatechnologies.com oder erfahren Sie hier mehr. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook und YouTube für die neuesten Updates.

