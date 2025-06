Mitteilung über den Erwerb von wirtschaftlichen Beteiligungen an Wertpapieren durch JP Morgan

Johannesburg, 19. Juni 2025: In Übereinstimmung mit Abschnitt 122(3)(b) des Companies Act 71 von 2008 (das Gesetz), Vorschrift 121(2)(b) der Companies Act Regulations, 2011 und Absatz 3.83(b) der JSE Limited Listings Requirements werden die Aktionäre hiermit darüber informiert, dass Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-corporate-update- ... -) eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass Kunden von JPMorgan Chase & Co. (JP Morgan) insgesamt eine Beteiligung an den Stammaktien des Unternehmens erworben haben, so dass sich die Gesamtbeteiligung der Kunden von JP Morgan nun auf 5,98% der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater beläuft.